Wien – Ein 57-Jähriger soll in einer Wohnung in Wien-Landstraße seine 87 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Eine Heimhilfe fand am Mittwochnachmittag beide Personen leblos mit Schussverletzungen auf. In der Wohnung in der Nähe des Stadtparks wurden eine Schusswaffe und ein Abschiedsbrief gefunden und sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die bisherigen Erkenntnissen deuteten auf Mord und Suizid hin. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Obduktion angeordnet.

Die Leichen wurden um 13.20 Uhr gefunden, die Ermittler waren am späten Nachmittag noch am Tatort, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Weitere Details – etwa zu einem etwaigen Motiv in dem Abschiedsbrief oder zur Frage, wann die tödlichen Schüsse abgegeben wurden – waren vorerst nicht bekannt.

Nach APA-Zählung handelt es sich um das 18. Tötungsdelikt in Österreich in diesem Jahr. Dabei wurden inklusive der 87-Jährigen in Wien-Landstraße bisher zwölf Frauen und Mädchen umgebracht. (APA, 11.5.2022)