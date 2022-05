18.30 MAGAZIN

Konkret: Energiegemeinschaften – Hilfe beim Weg aus dem Gas Immer mehr Menschen wollen aus fossilen Energieformen aussteigen. Seit einer Gesetzesänderung im Vorjahr helfen dabei Energiegemeinschaften.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Ackern, Kämpfen, Helfen – Bauern zwischen Krieg und Frieden Andrij bangt in der Ukraine um Futter für seine Kühe. Auch der fränkische Biobauer Martin hat einen Hof dort. Mithilfe des ganzen Orts Ostheim schickt er Hilfsgüter in die Ukraine und nimmt Geflüchtete auf. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

True Grit (USA 2010, Ethan Coen, Joel Coen) Die 14-jährige Mattie (Hailee Steinfeld) heuert den abgehalfterten US-Marshal "Rooster" Cogburn (Jeff Bridges) an, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Die Coen-Brüder hielten sich enger an die Romanvorlage von Charles Portis als der John-Wayne-Western Der Marshal. Meisterhaft. Bis 22.25, ATV 2

Will mithilfe eines abgehalfterten US-Marshals den Mörder ihres Vaterszur Strecke bringen: Hailee Steinfeld in "True Grit", ATV 2, 20.15 Uhr. Foto: ATV, PARAMOUNT PICTURES

21.00 DOKU & DISKUSSION

Leben im Weltall? Die Entdeckung der Exoplaneten Die Nasa rechnet damit, dass bald ein Planet mit Sauerstoff in der Atmosphäre gefunden wird – ein Hinweis auf Leben im All. Zum Was ist Leben? diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

21.00 WETTSINGEN

Eurovision Song Contest 2022: Semifinale 2 Live aus Turin: Nach der Vorstellung der Songs steht ab 22.50 die Entscheidung an. Zehn Länder kommen ins Finale am Samstag. Bis 23.15, ORF 1

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar: Krise ohne Ende – Ist das wirklich unser Krieg? Mit Roger Köppel (Weltwoche), Karl Habsburg (Paneuropabewegung Österreich), Politikwissenschafterin Velina Tchakarova, Ex-SPÖ-Politiker Josef Cap und Manager Veit Dengler. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Entmachtet: Wie viel Wirtschaft im Wirtschaftsministerium steckt / Kleinbetriebe unter Verdacht: Wie Corona-Hilfen kon trolliert werden / Lebensmittel für die Krise: Wie lange können wir im Notfall überleben? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Comedian Michael Mittermeier, Sexualtherapeutin Gerti Senger, Rennfahrerin Alina Loibnegger und ORF-3-Moderator Peter Fässlacher sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.15 SERIE

In Therapie (26–30/35) (En thérapie, F 2021) Die formidable zweite Staffel mti Frédéric Pierrot als Psychoanalytiker Philippe Dayan und Charlotte Gainsbourg als seiner neuen Supervisorin geht schön langsam ins Finale. Bis 1.20, Arte

23.55 KOMÖDIE

Looking for Eric (GB/F/I/B/E 2009, Ken Loach) Postbote Eric (Steve Evets) bekommt gute Ratschläge von Fußballstar Éric Cantona. Gelungene Verknüpfung von Sozialreportage und Komödie von Ken Loach. Bis 1.45, RBB