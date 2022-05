Der argentinische Fußballprofi Lionel Messi nimmt in der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler den ersten Platz ein. Foto: APA/AFP/ALAIN JOCARD

Paris – Lionel Messi nimmt in der Liste der bestbezahlten Sportler laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" die Top-Position ein. Der für Paris Saint-Germain spielende argentinische Fußballprofi kommt somit auf ein Gehalt von ungefähr 130 Millionen Dollar (etwa 123 Millionen Euro). Laut Forbes hat Messi diese Summe in den letzten zwölf Monaten, die am 1. Mai 2022 endeten, verdient. Damit führt er die Liste der zehn bestbezahlten Sportler an.

Auf den Starfußballer Messi folgen NBA-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers mit 121 Millionen und Cristiano Ronaldo von Manchester United mit 115 Millionen Dollar. Dahinter reihten sich Fußballer Neymar und der dreifache NBA-Champion Stephen Curry ein. (red, APA, 12.5.2022)