Am Donnerstag wurde die Pflegereform präsentiert, über 70.000 zusätzliche Pflegekräfte will man so bis 2030 gewinnen. Foto: imago images / Norbert Schmidt

Dass es dramatisch um die Pflege steht, ist bekannt. Personal und Geld fehlen, der Beruf ist wenig attraktiv, der Bedarf steigt stetig an. Regierung für Regierung arbeitete deswegen an einer Pflegereform, jahrelang stand sie aus. Die Pandemie verschärfte die Lage zusätzlich, an den Arbeitsbedingungen änderte sich dennoch wenig.

Nun präsentierte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gemeinsam mit August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer (Grüne) den ihrer Ansicht nach großen Schwung. Die Eckpunkte:

Maßnahmen für den Pflegeberuf

Das Personal soll mehr Geld bekommen, genauer einen monatlichen Gehaltsbonus – voraussichtlich. Für die Jahre 2022 und 2023 stellt der Bund insgesamt 520 Millionen Euro zur Verfügung. Profitieren sollen davon Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen, Pflegeassistenten und -assistentinnen und Pflegefachassistenten und -assistentinnen. Dieser Gehaltsbonus ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Dazu soll eine "Entlastungswoche" kommen, auf die beim Bund oder bei privaten Einrichtungen beschäftigte Pflegekräfte ab ihrem 43. Geburtstag Anspruch haben sollen – unabhängig davon, wie lange sie schon im Betrieb sind. Außerdem soll es für alle Beschäftigten in der stationären Langzeitpflege künftig pro Nachtdienst zwei Stunden Zeitguthaben geben. Pflegeassistenten und -assistentinnen sollen mehr Kompetenzen bekommen.

Zugewanderte ausgebildete Fachkräfte sollen einfacher eine Arbeitserlaubnis bekommen, auch die Anerkennung von Ausbildungen, die im Ausland gemacht wurden, sollen "entbürokratisiert" werden.

Verbesserungen bei der Pflegeausbildung

Menschen in der ersten Pflegeausbildung sollen mindestens 600 Euro Ausbildungszuschuss pro Monat bekommen. Umsteiger und Wiedereinsteigerinnen sollen ein Pflegestipendium von 1.400 Euro im Monat bekommen, wenn sie in einer vom AMS geförderten Ausbildung sind. Für Jugendliche soll es als Modellversuch eine Pflegelehre in ganz Österreich geben.

Maßnahmen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige (inklusive 24-Stunden-Betreuung)

Das Pflegegeld für demente Personen oder jene mit schweren psychischen Behinderungen soll erhöht werden, davon sollen 8.500 Menschen profitieren. Der Rechtsanspruch auf Pflegekarenz soll von einem auf drei Monate erhöht werden. Voraussetzung ist, dass dieser Rechtsanspruch in einem Kollektivvertrag oder einer Betriebsvereinbarung vorgesehen ist. Die erhöhte Familienbeihilfe soll nicht mehr auf das Pflegegeld angerechnet werden.

Auch für pflegende Angehörige soll es Erleichterungen geben: Die sollen ab 2023 1.500 Euro als jährlichen Bonus bekommen, sofern sie den größten Teil der Pflege zu Hause leisten und selbst- oder weiterversichert sind. Davon sollen laut "vorsichtigen Schätzungen" 30.000 Personen profitieren. Etwa eine Million pflegende Angehörige gibt es in Österreich.

Die unselbstständige Beschäftigung in der 24-Stunden-Betreuung soll "attraktiviert" werden, Details stehen noch aus. Die selbstständige 24-Stunden-Betreuung – in der die allermeisten der über 60.000 24-Stunden-Betreuerinnen tätig sind – soll davon unberührt bleiben und weiterhin bestehen. Seit Jahren sprechen Interessensvertreterinnen und -vertreter von einer "Scheinselbstständigkeit" von 24-Stunden-Betreuerinnen, weil diese in vielen Fällen stark von Vermittlungsagenturen abhängig sind.

76.000 neue Kräfte bis 2030

Rauch spricht vom "größten Reformpaket der letzten Jahrzehnte", die Menschen, die in der Pflege arbeiten, hätten diese Verbesserungen "längst verdient". ÖVP-Klubobmann Wöginger ist "hochzufrieden" und spricht davon, dass man mit dem Reformpaket bis 2030 76.000 zusätzliche Pflegekräfte gewinnen werde. Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ging in seiner Amtszeit im gesamten Pflegesektor von einem Personalbedarf von 100.000 zusätzlichen Kräften bis 2030 aus.

Grünen-Klubobfrau Maurer sagt: "Der große Durchbruch in der Pflegereform ist auch ein wichtiger Erfolg für die Gleichstellungspolitik. Denn vor allem Frauen sind in Pflegeberufen tätig und übernehmen auch in den meisten Fällen zu Hause die Pflege von Angehörigen".(elas, 12.5.2022)