New York Rangers gegen Pittsburgh Penguins zurück – Florida Panthers gegen Washington Capitals in Führung

Michael Raffl am Puck. Foto:

Calgary/New York – Die Dallas Stars haben am Mittwoch mit Michael Raffl im NHL-Achtelfinale bei den Calgary Flames die nächste Niederlage kassiert. Mit dem 1:3 gerieten sie in der "best of seven"-Serie mit 2:3 in Rückstand.

Das Ausscheiden wendeten die New York Rangers aus, die mit einem 5:3 gegen die Pittsburgh Penguins in der Serie auf 2:3 verkürzten. Pittsburgh-Stürmerstar Sidney Crosby schied mit einer Oberkörperverletzung aus.

Eine Wende gelang auch den Florida Panthers. Das punktemäßig beste Team der Regular Season gewann gegen die Washington Capitals das fünfte Spiel nach 0:3-Rückstand 5:3 und führt nun in der Serie mit 3:2. Herausragend bei den Panthers war der Kanadier Carter Verhaeghe mit zwei Toren und drei Vorlagen. (APA, 12.5.2022)

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Achtelfinale ("best of seven"):



Western Conference:



Calgary Flames – Dallas Stars (mit Raffl) 3:1

Stand in Serie 3:2

Eastern Conference:

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 5:3

Stand in Serie 2:3

Florida Panthers – Washington Capitals 5:3

Stand 3:2