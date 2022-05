Musk will Twitter kaufen. Foto: Ringo Chiu

Als Elon Musk Anfang April bekanntgab, als Aktionär bei Twitter einzusteigen, legte der Aktienkurs kurzerhand einen Höhenflug hin. Mit einem Anteil von 9,2 Prozent ist er größter Investor des Kurznachrichtendiensts. Allerdings waren nicht alle von den Neuigkeiten begeistert. Wenige Tage später starteten mehrere Aktionäre eine potenzielle Sammelklage wegen angeblichen Wertpapierbetrugs. Der Grund: Musk soll die gesetzliche Meldefrist für sein Investment nicht eingehalten haben. Nun hat die US-Börsenaufsicht (SEC) eine Untersuchung eingeleitet, berichtet "Mashable".

Laut US-Recht muss der Kauf von mehr als fünf Prozent der Firmenanteile eines börsennotierten Unternehmens innerhalb von zehn Tagen bei der Börsenaufsicht gemeldet werden. Eine Frist, die Musk im Falle Twitters nicht eingehalten hat. Laut dem "Wall Street Journal" könnte ihm das mehr als 143 Millionen Dollar gespart haben.

Verspätete Meldung

Die Schwelle soll er demnach schon am 14. März überschritten haben, wonach er seinen Kauf spätestens am 24. hätte melden müssen. Öffentlich bekannt wurde sein Einstieg als Großaktionär allerdings erst am 4. April, am selben Tag meldete er diesen auch bei der SEC. Kurz darauf schoss der Aktienkurs laut dem Bericht um 27 Prozent in die Höhe. Die Zwischenphase, in der niemand von seinem Einstieg wusste, habe ihm allerdings die Möglichkeit gegeben, mehr Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen.

Der Tesla-CEO gerät nicht zum ersten Mal ins Visier der Börsenaufsicht. In der Vergangenheit gab es Ärger wegen Twitter-Postings. Unter anderem fragte er seine Follower Ende letzten Jahres auf der Plattform, ob er zehn Prozent seiner Anteile am E-Autobauer verkaufen solle. Dadurch verlor der Aktienkurs des Unternehmens fast ein Viertel seines Werts – und endete in einer Vorladung bei der SEC. (red, 12.5.2022)