Im Schauspielhaus tritt ein Quartett an, Esther Holland-Merten löst Harald Posch und Ali M. Abdullah im Werk X ab, die Dschungel-Leitung geht an Anna Horn

Wien – In drei Wiener Mittelbühnen werden die Weichen ab der Saison 2023/24 neu gestellt: Ein Vierer-Team leitet künftig das Schauspielhaus Wien, das Werk X übernimmt Esther Holland-Merten. Das gab Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Neu ist auch die Leitung des Dschungel Wien: Anna Horn übernimmt von Corinne Eckenstein, die sich nicht mehr beworben hatte.

Das interdisziplinäre Vierer-Team im Schauspielhaus besteht künftig aus Marie Bues, Martina Grohmann, Tobias Herzberg und Mazlum Nergiz. Kaup-Hasler dankte den aktuellen Leitern der Häuser: "Sie alle haben klare Signale in der Stadt gesetzt und eine Ära geprägt", so die Stadträtin. Bezüglich der nunmehr erfolgten Auswahl, die in der Hand einer zwölfköpfigen Jury lag, hielt Kaup-Hasler fest, dass alle Vorschläge einstimmig erfolgt seien, Dreiervorschläge gab es nicht.

Diverses Quartett

Grohmann, Herzberg und Nergiz (Bues war bei der Pressekonferenz verhindert) betonten die Diversität in ihrem Quartett in Hinblick auf Herkunft, Religion und sexuelle Orientierung. "Wir freuen uns, dass wir uns in die innovative Tradition dieses Hauses einschreiben dürfen", so Nergiz. Das Schauspielhaus wollen sie zu einem "Ort für zeitgenössisches Theater und lebende Dramatikerinnen und Dramatiker machen": "Wir wollen den Status der Autorinnenschaft neu befragen und neue Konstellationen erproben. Die Kraft des Geschichtenerzählens wird unser Fokus sein, und wir möchten marginalisierten Stimmen Raum und Zeit geben."

"Es soll eine Vielheit von Geschichten nebeneinanderstehen, soziales Miteinander ist mir wichtig, aber auch Identitäten und Geschichtsbewusstsein", gab Anna Horn einen Ausblick auf ihre Vision für den Dschungel Wien. Holland-Merten will im Werk X "Theater für die Stadt und aus der Stadt heraus" machen. Das Werk X entstand 2014 aus der Fusion von Garage X und Kabelwerk, seither wurde es von Ali M. Abdullah und Harald Posch gemeinsam geleitet. 2018 übernahm Cornelia Anhaus die Leitung des Hauses am Petersplatz. Das Schauspielhaus lag seit der Saison 2015/16 in den Händen von Tomas Schweigen. (APA, 12.5.2022)