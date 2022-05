Rund 120 US-Dollar bezahlt eine Familie in den USA pro Jahr nur an Steuern auf Windeln. Foto: iStock

Es ist ein programmierter Aufreger nach ihrer Vagina-Duftkerze. Nun hat die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow ein Produkt angekündigt, dass es so nie geben wird. Die 49-Jährige warb vor wenigen Tagen dafür, dass ihre Wellness- und Lifestyle-Marke Goop demnächst eine luxuriöse Wegwerf-Windel für 120 US-Dollar pro 12er-Pack auf den Markt bringen werde. "Meet The Diapér. Unsere neue Wegwerfwindel, gefüttert mit reiner Alpakawolle und befestigt mit Bernstein-Edelsteinen, die für ihre uralten emotional reinigenden Eigenschaften bekannt sind. Angereichert mit einem Duft von Jasmin und Bergamotte für ein revitalisiertes Baby" bewarb sie das Fake-Produkt auf Instagram. Von der Windel wurde nur ein einziges Exemplar produziert, um ein Produktfoto davon auf Instagram zu stellen. Doch Paltrow hat sich einen Scherz mit ernstem Hintergrund erlaubt.

Wer auf den Produktlink klickt, um die Windel zu erwerben, kommt stattdessen auf die Site von Baby2Baby und kann dort Geld spenden. Denn trotz der absoluten Notwendigkeit von Windeln werden diese in 33 US-Bundesstaaten wie ein Luxusgut besteuert. Dies führt dazu, dass jede dritte Familie in den USA Schwierigkeiten hat, sich das notwendige Produkt zu leisten. Baby2Baby setzt sich für die Abschaffung dieser Steuer ein und hat auch selbst (leistbare) Windeln auf den Markt gebracht. Der Preis für die Fake-Luxus-Windel von Goop ist nicht zu fällig gewählt: Rund 120 US-Dollar zahlt eine Familie in den USA pro Jahr nur an Steuern für Windeln. (red, 12.5.2022)