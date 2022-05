Von "Du tanzt mich mal" bis "Sonntagstanzen" steht viel an

Im "Lames" in St. Pölten findet der "Turntablista" DJ-Workshop statt. Grace Shella und Masha Dabelka kommen mit ihrer DJ-Schule in den Kulturverein. Foto: Masha Dabelka

Bunt, frisch und facettenreich blühen nicht nur die Blumen, sondern auch die Events, die breit gefächert aufpoppen. Wir lechzen nach Sound, der uns mit Gräsern zwischen den Zehen tanzen lässt.

Freitag, 13.5.

Ein Wunderwandel-Garden-Opening erwartet uns in der Reindorfgasse. Familiär vertraut und verwundert-ökologisch darf sich ab 14 Uhr mit feierlichem Disco und Downtempo-Sets aufgewärmt werden. Auf der anderen Seite Wiens wartet beim Usus am Wasser "Techno am See" bei freier Spende mit u. a. Ipek Duman und Burnjamin.

Disco, Techno und Breaks warten im Club U bei "Gitty City" im alten U-Bahn-Eingang direkt am Karlsplatz. Am Donaukanal lässt es sich auch nächtlich gut chillen, gut, dass das Werk und die Forelle dort anliegen. Beide mit Techno, einmal mit Queer-Geschmack bei "Fishmarket" und auch köstlich bei "Zartbitter". Tatsächlich war ich auch schon lange nicht mehr in der Pratersauna, die, vor allem wenn’s warm ist, eine super Location ist.

Auch das Celeste startet im Garten mit Tischtennis sein Sommer-Opening. In Linz feiert die Sandburg das ganze Wochenende Eröffnung, in Graz ist das "Hausgemacht" Kollektiv in der Schrillen Grille zu Besuch, und im Innsbrucker Dachsbau wird Ghettotech und Breaks auf 140–160 bpm aufgedreht.

Samstag, 14.5.

Das Villa Vida Queer-Community-Café feiert im sechsten Bezirk dreijähriges Bestehen – als buntes Straßenfest mit Musik. Die Afterparty wird bei meiner queer "Gaze" wie üblich in der Prst mit Gabrielle Kwarteng aus NY sein. Das "Acid Lambada" Kollektiv feiert beim Usus, während "Du tanzt mich mal" im Himmel und Wasser eine Auflegerei startet.

Sonntag, 15.5.

Eine "Indie-Pop"-Tanzerei für Queers and Friends darf auch nicht fehlen. Im wunderbaren Central Garden, outdoor beim Treppelweg am Donaukanal, darf auch nochmal der sich annähernde Sommer von 17 bis 21 Uhr beim "Sonntagstanzen" begrüßt werden. Oder es wird beim Usus bei "Entrance" zu leichten Deep-House Klängen ausgeklungen. Sonntags in der Sonne tanzt es sich einfach besonders leicht. (Nadine Cobbina, 13.5.2022)