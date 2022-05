Der Trip an die Kartengrenze in den "Far Lands" hat "Kurt J. Mac" mittlerweile einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde beschert

Elf Jahre nach dem Aufbruch marschiert "Kurt J Mac" immer noch Richtung Kartengrenze. Foto: Youtube/KurtJMac

Wie definiert man eigentlich Ausdauer, wenn es um Videospiele geht? Erst neulich wurde an dieser Stelle jener Spieler aufgegriffen, der sich unbeugsam immer wieder in "Babylon's Fall" einloggt. Das vor zwei Monaten gestartete Online-Action-RPG von Square Enix verschwand nach durchwachsenen Kritiken in der Versenkung, entsprechend sehen die Spielerzahlen aus. Vor einer Woche war Dashiell Wood eines Mittwochmorgens gar als einziger Abenteurer in den virtuellen Landen des Games unterwegs. Dennoch will er sich bis zum Ende der Haupthandlung durchkämpfen.

Das ist aber nichts im Vergleich zur Leidenschaft, die der Youtuber Kurt J. Mac bei der Verfolgung seines Ziels zeigt. Er will buchstäblich das "Ende" von "Minecraft" erreichen. Dorthin ist er seit mittlerweile elf Jahren unterwegs.

Beschwerliche Reise in die "Far Lands"

DER STANDARD berichtete bereits 2014 über das Unterfangen. Bald acht Jahre später ist er immer noch gen Westen unterwegs, nach wie vor gemeinsam mit seinem virtuellen Hund Wolfie. Doch der Weg zu den Koordinaten 0,0 ist angesichts der technischen Limitationen des Games gar nicht so einfach.

Der Beginn einer langen Reise vor elf Jahren. Far Lands or Bust with KurtJMac

Das äußere "Hard Limit" des Kartengenerators (vor "Minecraft"-Version 1.8) entspricht ungefähr einem Vierundsechzigstel der Strecke zwischen "Minecraft"-Erde und Sonne. Ab diesem Punkt treten Fehler bei der Errechnung der Position neuer Blöcke auf, zudem kann es zu Problemen mit Items kommen, und die Wegfindungsroutinen der künstlichen Intelligenz setzen aus.

Die zweite Grenze liegt ungefähr bei einem Viertel der besagten Strecke. Ab diesem Punkt ist der vom Spiel verwaltete Speicher vollständig gefüllt, und es werden beständig alte Blöcke überschrieben. Die hinter ihm liegende Welt "verschwindet" praktisch, je weiter er vordringt.

Große Entfernungen zum Startpunkt führen letztlich zu wahrnehmbaren Effekten. Der Spieler bewegt sich etwa aufgrund von Rundungsfehlern langsamer, und der Terrain-Generator erzeugt zunehmend bizarrere Landschaften, oft mit großen Blöcken aus einem Material.

Episode 827 der Reise ans "Ende" von "Minecraft". Far Lands or Bust with KurtJMac

Weil "Minecraft"-Erfinder Markus "Notch" Persson aber nicht damit rechnete, dass viele Spieler von diesem Phänomen je betroffen sein würden, wurden diese nie behoben. Die Fehler würden außerdem zum mystischen Flair und Charisma der sogenannten Far Lands beitragen. Das erklärte der Entwickler einst in einem Blogeintrag auf der Plattform Tumblr. Dieser ist heute nicht mehr abrufbar, lässt sich aber über das Web-Archive nachlesen.

Von New York bis Hongkong

Kurt J. Mac hat seine Aktivitäten mittlerweile auf eine Reihe anderer Spiele ausgedehnt und über 410.000 Abonnenten sowie einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde für die "längste 'Minecraft'-Reise" gesammelt. Die Reise ans "Ende" von "Minecraft" unter dem Titel "Far Lands or Bust" umfasst so weit fast 830 Video-Episoden. Verschiedene Bugs – etwa Verzögerungen bei der Bewegung oder eine leichte Verschiebung der Platzierungsanzeige beim Setzen von Blöcken – sind bereits sichtbar.

Der Trip ist dennoch noch lange nicht zu Ende. Die Gesamtdistanz zur Kartengrenze beträgt circa 12,5 Millionen Blöcke. Da ein Block das virtuelle Äquivalent von einem Würfel mit einem Meter Kantenlänge darstellt, sind das umgerechnet 12.500 Kilometer. Diese Distanz, die der Youtuber großteils "zu Fuß" bewältigt, entspricht etwa einem Drittel des Umfangs unserer Erde oder der Luftlinie zwischen New York und Hongkong. (gpi, 12.5.2022)