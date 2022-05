Ob als große Schwester, Vorgesetzte in einem Unternehmens, als Vater, Großvater oder langjähriger Freund – im privaten und beruflichen Kontext und auch situationsabhängig nehmen Menschen im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Rollen ein. Natürlich auch geprägt von der eigenen Persönlichkeit – vor allem davon, wie man sich in bestimmten Rollen verhält –, variieren diese meist sogar mehrmals pro Tag.

In welcher Rolle fühlen Sie sich wohl? Foto: fcscafeine Getty Images/iStockphoto

Manche davon liegen einem mehr – und man geht voll in ihnen auf. Andere wiederum stören einen vielleicht sogar, man fühlt sich in eine bestimmte Rolle hineingezwängt und möchte diese lieber ablegen. Oft gehen mit sozialen Rollen auch Erwartungen einher – besonders dann, wenn man sich in der Position ohnehin schon unwohl fühlt, hat man vielleicht das Gefühl, anderen nicht gerecht werden zu können – und es kann zu Konflikten kommen.

Welche Ihrer Rollen schätzen Sie, welche mögen Sie nicht?

Aus welchen Gründen ist das so? Haben Sie das Gefühl, in bestimmte Rollen gezwängt worden zu sein? Und haben Sie im Laufe Ihres Lebens manche Rollen abgelegt? Berichten Sie im Forum! (mawa, 16.5.2022)