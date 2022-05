Neudolt ist amtierende Badminton-Staatsmeisterin. Am Mittwoch gewann sie Silber bei den Deaflympics. Foto: Michi Mathis

Katrin Neudolt hat am Mittwoch bei den Deaflympics, den Olympischen Spielen der Gehörlosen, die Silbermedaille im Badminton gewonnen. Die Niederösterreicherin musste sich in Caxias do Sul (Brasilien) nur im Finale der Inderin Jerlin Jayaratchagan mit 17:21, 18:21 geschlagen geben. Kurz darauf holte Christopher Krämer im Tischtennis Bronze. In beiden Sportarten hatte Österreich zuvor noch nie eine Deaflympics-Medaille gewonnen.

Neudolt gewann ihre Gruppenspiele gegen die Taiwanesin Yi Lin mit 21:11, 21:9 und gegen die Türkin Hale Nur Kucuksevgili mit 21:9, 21:13. Im Achtelfinale setzte sich die 33-Jährige gegen die Japanerin Ayaka Yakabe mit 21:5, 21:12 durch, im Viertelfinale mit 21:15, 21:11 gegen die Ukrainerin Sofija Chernomorowa. Ihre Semifinalgegnerin Mai Yakaba (Japan) konnte nicht antreten, weil im japanischen Badminton-Team zuvor ein Corona-Fall aufgetreten war.

Medaillenziel erreicht

Bereits vor dem Turnier peilte Neudolt im STANDARD-Gespräch eine Medaille an. Dass sie dieses Ziel nun ausgerechnet an ihrem 33. Geburtstag erreicht hat, bescherte ihr doppelten Grund zur Freude. Die Bundesheersportlerin und vierfache Staatsmeisterin hatte sich zuvor als erste Gehörlose für die Badminton-EM der allgemeinen Klasse qualifiziert, bei der sie Ende April in der ersten Runde in Madrid ausschied.

Bitte lächeln. Foto: Krämer

Krämer setzte sich in Brasilien gegen den Schweden Albin Hedlund (4:0), den Südkoreaner Seuk Oh (4:0) und den Ukrainer Maksym Owtscharenko (4:1) durch. Im Semifinale unterlag er dem Südkoreaner Changjoon Lee mit 2:4, der wiederum im Finale gegen Thomas Keinath (Slowakei) per w.o. den Kürzeren zog. Im Doppelbewerb erreichten die Brüder Christopher und Lukas Krämer das Viertelfinale.

Die Deaflympics wurden erstmals 1924 ausgetragen. Bei der 24. Auflage der Sommerspiele treten rund 4.500 Athleten und Athletinnen aus über 100 Nationen in 18 Sportarten gegeneinander an. Der Event dauert von 1. bis 15. Mai. (ag, 12.5.2022)