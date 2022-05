Den "befriedigenden Klick" beim Einstecken des Kopfhörersteckers gibt es beim Pixel 6a nicht mehr. Foto: Google

Ende Juli bringt Google das Pixel 6a auf den Markt. Es bringt den gleichen Tensor-Chip mit, den schon das Pixel 6 und Pixel 6 Pro beinhalten und soll bei ähnlicher Performance vertretbare Kompromisse eingehen, um den Preis auf 449 Euro zu drücken. Angesetzt wurde der Sparstift etwa bei der Kamera. Hier setzt man auf den gleichen Sensor, der schon vom Pixel 3 bis zum Pixel 5 im Einsatz war.

Aber ein Feature wurde still und heimlich komplett gestrichen. Nämlich die Kopfhörerklinke. Damit gibt es wieder ein High-End-Handy weniger, das mit der AUX-Buchse ausgestattet ist. Wer "klassische" Kopfhörer oder Lautsprecher ans Handy anschließen will, muss sich also mit einem Adapter behelfen. Für die reine Ausgabe funktioniert das normal gut, zu Problemen kommt es aber immer wieder mit Headsets.

Made by Google

Wer kein Adapterkabel mitführen mag, muss zwangsweise auf Audiogeräte mit USB-C-Kabel setzen oder mit drahtlosen Verbindungsoptionen wie Bluetooth vorliebnehmen. Die Abschaffung der Klinke war bereits 2016 beim iPhone 7 – dem ersten Spitzenhandy, bei dem dieser Schritt gesetzt wurde – umstritten.

Eine Errungenschaft für die Zukunft ist Vergangenheit

Googles Entscheidung, nach den "normalen" Pixel-Modellen nun auch die Budget-Variante ohne 3,5-mm-Anschluss zu veröffentlichen, hat jedoch einen besonders bitteren Beigeschmack. Denn nicht einmal vor einem Jahr gab sich der Konzern noch alle Mühe, sich über den Konkurrenten Apple lustig zu machen.

In einem Werbespot für das Pixel 5a 5G unter dem Titel "The Circle Comes Full Circle" widmet man sich zwei Minuten lang im Stil von Apples einstiger Designikone Jony Ive der Bedeutung des Kreises und des befriedigenden Einsteckgeräuschs einer Audioklinke. "Eine gloriose Errungenschaft, die sich der Vergangenheit bedient, um uns in die Zukunft zu bringen", heißt es in dem Clip. "Wir präsentieren den Kopfhöreranschluss."

Dass besagte Zukunft nicht einmal ein Jahr später bereits der Vergangenheit angehört, ist manchen Beobachtern freilich nicht entgangen, weswegen das Video gerade wieder etwas Aufmerksamkeit auf sozialen Medien genießt. Dass die fehlende Klinke dem Erfolg des Pixel 6a entgegensteht, ist allerdings nicht anzunehmen. Die Vorstellung des Handys wurde mehrheitlich sehr positiv aufgenommen. (gpi, 13.5.2022)