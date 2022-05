Foto: The Arcade Crew

Was Nintendo vor wenigen Tagen in seiner aktuellen Indie-World-Präsentation an neuen Indies für die Switch vorgestellt hat, war eher mager: Abseits der ewigen Hoffnung "Ooblets" sorgte keines der noch für 2022 angekündigten Spiele für besondere Begeisterungsstürme. Die Switch, so scheint es, hat sich nach starkem Start von einer hoffnungsfrohen "Indie-Maschine" zu einer trotz großer Nutzerbasis nur mäßig prominenten Plattform für Indies entwickelt. Viele kleinere Entwickler, das sah man auch bei dieser Präsentation, reichen erst spät nach der Veröffentlichung ihrer Spiele auf PC oder anderen Konsolen eine Switch-Version nach.

Ein Grund dafür mag im E-Shop der Hybrid-Konsole liegen: Der ist inzwischen durch eine wahre Flut mäßig qualitätsvoller Ramschware fast so unübersichtlich geworden wie die dafür berüchtigten App-Stores von Apple und Android. Kleinere Veröffentlichungen, die im Unterschied zu Nintendo-eigenen Titeln keine riesigen digitalen Werbeflächen haben, gehen mit etwas Pech sang- und klanglos unter.

Trotzdem: Kein Grund, aktuelle sowie frisch portierte Indie-Größen für die Nintendo Switch nicht zu würdigen. Hier sind zehn großartige Indie-Games für Nintendos Hybrid-Konsole – teils brandneu, teils vor kurzem frisch für die Switch erschienen.

Crows Crows Crows

Stanley Parable Ultra Deluxe

(21,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, Mac, Linux, Xbox und PS)

Frisch auf der Switch, und das schon direkt zum Launch: Als der Angestellte Stanley eines Tages zur Arbeit kommt, sind alle verschwunden – die Suche nach Antworten beginnt. Das unfassbar unterhaltsame und absurde First-Person-Gagfeuerwerk erhält mit der "Ultra Deluxe"-Edition eine Menge neuen Content und zahlt sich so auch für all jene aus, die das 2013 erschienene Original bereits kennen. Wer noch ahnungslos ist, sollte sich möglichst ohne Vorwissen in dieses witzige Kultspiel stürzen; Englischkenntnisse sind dabei allerdings Pflicht. Ein absolutes Unikat.

Nintendo

Arise: A Simple Story

(19,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, Mac, Linux, Xbox und PS)

Ende 2019 erschien das atmosphärische Action-Adventure für Windows und die anderen Konsolen, vor kurzem war auch die Switch dran: "Arise" ist ein atmosphärisches Spiel über die Jenseitsreise eines mächtigen Wikingers, der nach seinem Tod zum staunenden Wanderer in einer seltsamen Welt wird. Sprungpassagen und Rätseleien mit der Zeit spielen ebenso eine Rolle wie die Erforschung einer mythischen Welt – der Klassiker "Journey" ist als großes Vorbild nicht weit entfernt. Ein ebenso hübsches wie emotional anrührendes Spiel, in dem es allerdings auch tatsächlich einiges abseits der reinen Erforschung zum Spielen gibt.

GameTrailers

Dungeons of Dreadrock

(9,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, iOS und Android)

Das trügerisch kleine Spiel eines deutschen Einzelentwicklers ist nicht nur eine Hommage an die großen Puzzle-Dungeon-Crawler der Games-Frühzeit, sondern steht auch hervorragend auf eigenen Beinen. Als kleine Fantasy-Heldin gilt es, 100 Stockwerke voller Monster, Fallen und Schätzen zu überleben, die Gefahren und Herausforderungen wandeln sich dabei von Level zu Level. Ein wenig Reflexe und ganz viel Köpfchen braucht es, um hier voranzukommen. Ein klassisch gutes Puzzlespiel für Jung und Alt, das sich angenehm steigert – jetzt brandneu auf der Switch erschienen.

PlayStation

Young Souls

(24,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, PS4, Xbox)

Der Adoptivvater des coolen Tennie-Zwillingspaares ist ein verrückter Professor, der aus Versehen im Keller ein Dimensionstor in eine Fantasy-Welt öffnet und flugs entführt wird – klar, dass wir in "Young Souls" allein oder zu zweit im Koop zur Rettung ausrücken müssen. Die witzige Mischung aus Beat 'em up, Actionrollenspiel und Coming-of-Age-Komödie spielt sowohl in finsteren Kerkern voller Goblins als auch im Kleinstadtmief des heimatlichen Kaffs, wo ins Fitnesscenter gegangen wird und schicke Sneaker gekauft werden. Young Souls ist vor allem zu zweit ein entspanntes, aber motivierendes Spiel mit viel Flair und eigenem Charakter – passt perfekt auf die Switch.

Frontier

Far – Changing Tides

(19,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, PS4 und Xbox)

Mit nur kurzer Verzögerung ist auch dieses hübsche Spiel eines Schweizer Indie-Teams für die Switch erschienen: In "Far – Changing Tides" steuern wir ein wandlungsfähiges Steampunk-Schiff durch eine atmosphärisch-desolate Endzeit. Grandioser Soundtrack, stylische Grafik und das Gefühl, wirklich zu einer Reise aufzubrechen, machen den Nachfolger eines weitaus kleineren Spiels zum Tipp für große und kleine Erforscher. Ein absolut gelungenes Abenteuer mit viel Herz und Charme.

DrinkboxStudios

Nobody Saves the World

(24,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, PS4 und Xbox)

Die Macher der erfolgreichen "Guacamelee"-Reihe sind für ihren spleenigen Humor berühmt, den sie auch mit "Nobody Saves the World" erneut unter Beweis stellen. Diesmal aber im neuen Genre: Das knallbunte Action-Rollenspiel erinnert eher an die Tradition der frühen "Zelda"-Teile, gemixt mit ein bisschen "Diablo"-Skilltree. Der Clou: Statt des gar farblosen Anfangshelden steuern wir im weiteren Spielverlauf nach und nach jede Menge andere Heldengestalten mit höchst unterschiedlichen Fähigkeiten – eine Ratte, die winzige Gänge bewältigt, ein schnell sprintendes Pferd, einen Zombie, Roboter oder Bodybuilder, alle mit ganz speziellen Skills, die sich, hier wird's originell, beliebig mixen lassen. Bunt, lustig, abwechslungsreich: Auch auf der Switch ist dieses Spiel ein großer Spaß.

PQube

Tormented Souls

(19,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, PS4 und Xbox)

Die Switch ist nicht nur für bunte Knuddelspiele da: "Tormented Souls" lässt die gute, alte Zeit klassischer Survival-Horror-Opas wiederaufleben. Wer sich schon länger nach der würdigen Wiederkehr von Klassikern wie "Resident Evil" oder "Silent Hill" gesehnt hat, sollte dieses Spiel ins Auge fassen, denn das ist eine Hommage an die großen Ahnen des Genres. Ja, das mag für moderne Geschmäcker ein wenig clunky und umständlich daherkommen, doch genau das macht für viele Veteranen den Reiz daran aus. Solide, gruselig und ein kleines bisschen camp: Genau so passt Horror auch auf eine Nintendo-Konsole.

Young Horses

Bugsnax

(21,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows, PS4 und Xbox)

Als PS5-Launchtitel hatte "Bugsnax" 2020 kurze Zeit das Rampenlicht, nun ist es auch für andere Plattformen, darunter die Switch, erschienen. Und es hat nichts von seinem Charme eingebüßt: Das Spiel der Macher des legendär lustigen Slapstick-Simulators "Octodad" ist eine witzige Mischung aus Puzzle-Adventure und Monstersammelspiel mit überraschend tiefgründiger Handlung und unvergesslich schrägen, herzensguten Charakteren.

Nintendo

Citizen Sleeper

(19,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows und Xbox)

Ganz neu erschienen ist "Citizen Sleeper". Das zweite Spiel des Ausnahme-Entwicklers Gareth Damian Martin ist ein tiefgründiges SF-Rollenspiel, das mit viel großartig geschriebenem Text und schwierigen Entscheidungen in seinen Bann zieht. Dank stimmiger Illustrationen und faszinierender Geschichte zwischen Space Opera und Cyberpunk ist die Reise ans düstere Ende des interplanetaren Kapitalismus das ideale Spiel für versunkene Stunden auf der Couch oder im Bett, mit der Switch in beiden Händen.

Nintendo

Gibbon Beyond The Trees

(13,99 Euro für Nintendo Switch; auch erhältlich für Windows und iOS via Apple Arcade)

Etwas wohlverdienter Lokalpatriotismus zum Schluss: Das neue Spiel der österreichischen Indie-Paten Broken Rules ist Ende Februar exklusiv für Apples Games-Abo Apple Arcade erschienen und war vor wenigen Wochen an dieser Stelle schon Thema. Seit ganz kurzem ist der stylische Endless Runner mit dem ökologischen Thema auch für die Switch zu haben: Als langarmiger Gibbon schwingen und springen wir uns hier auf unnachahmlich elegante Art und Weise durch einen stets bedrohten, aber faszinierenden Dschungel. Auch für die Switch ein rhythmisch hypnotischer Trip in exotische Dschungelwelten. (Rainer Sigl, 15.5.2022)