Der 33-jährige Pole will Medienberichten zufolge "sofort weg". Sein Vertrag läuft 2023 aus

Erst vor wenigen Tagen feierte Lewandowski mit den Bayern den Titel in der deutschen Liga. Foto: APA / AFP / Kerstin Joensson

München – Der polnische Weltfußballer der Jahre 2020 und 2021 Robert Lewandowski dürfte Bayern München verlassen. Das berichten deutsche Medien mit Verweis auf die Tageszeitung "Bild". Demnach habe Lewandowski der Vereinsführung mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht über 2023 hinaus verlängern wolle. Den Berichten zufolge wolle er "sofort weg", damit stünde auch ein baldiger Verkauf des 33-jährigen Stürmers im Raum.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe auf die Frage, ob Lewandowski nach dieser Saison weiterhin nicht gehen dürfe, geantwortet: "Wie ich schon gesagt habe: Wir werden Gespräche führen ..." Im Zukunftspoker mit Torjäger Lewandowski hat Salihamidzic einen vorzeitigen Abschied des 33-jährigen Polen in diesem Sommer ausgeschlossen. "Er hat einen Vertrag bis 30. Juni 2023", sagte er und ergänzte: "Jetzt haben wir Zeit, darüber zu reden, was nach dem 30. Juni 2023 ist."

Lewandowski wechselte 2014 von Borussia Dortmund zum FC Bayern München. In der laufenden Saison hat Lewandowski in 45 Pflichtspielen für die Bayern 49 Tore erzielt. Die Bayern holten mit ihm heuer den zehnten Meistertitel in Folge. (red, miwi, 12.5.2022)