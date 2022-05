Am Donnerstag war es soweit – erstmals konnten deutliche Bilder des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxis gemacht und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Bild mit dem orangeroten Ring ging rasch um die Welt und inspirierte zahlreiche Internetnutzer, daraus witzige Memes zu basteln.

Schaum am Bierglas

Bisher konnten Bilder eigentlich nur die Strahlung der massereichen Materie um die Schwärze herum einfangen – Schuld daran war die enorme Distanz zwischen der Erde und dem gesuchten Objekt. Diese Schwierigkeit konnte nun dank des "Event Horizon Telescope"-Projekts (EHT) überwunden werden, und so ist erstmals ebendieser deutliche Ring erkennbar. Ein beteiligter Forscher versuchte bei einer Pressekonferenz in München die überwundene Distanz zu veranschaulichen: Von einem Münchner Biergarten aus könnte man die Schaumbläschen eines Biers in New York erkennen.

Unabhängig von der technologischen Leistung bieten sich die neuen Bilder natürlich perfekt für Memes an, die das Internet auch bereitwillig produzierte. Viele davon sind tatsächlich sehr lustig geworden, zumindest wenn man alt genug ist, um sich noch an Soundgarden und Snoop Dogg erinnern zu können.

Wie informiert viele Meme-Hersteller sind, zeigt sich vor allem daran, dass einige Abbildungen auch auf das bereits 2019 geschossene Foto von einem anderen Schwarzen Loch, auch genannt M87, referieren. (red, 13.5.2022)