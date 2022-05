[Ukraine-Liveticker] Großbritannien fordert Waffenlieferungen an Ukraine vor G7-Treffen.

[Inland] Was von Altkanzler Kurz' Wahlschlager "Politischer Islam" übriggeblieben ist

[Wirtschaft] Orbán pokert mit der EU um Ölembargo gegen Russland

[Analyse] Wenig Chancen für Reformer bei Wahlen im Libanon

[Sport] Neuer Investor ermöglicht Vienna Vikings, in Europas bester Football-Liga zu spielen

[Ansichtssache] Kaum Überraschungen beim zweiten Song-Contest-Halbfinale

[Geradegerückt] Marie-Antoinette: Die Königin, die es niemandem recht machen konnte

[Wetter] Eine schwache Kaltfront liegt über Österreich und bringt vor allem am Vormittag bereits einige Wolken und Schauer, im Süden anfangs aber noch sonniges Wetter. Am Nachmittag lockern die Wolken von Norden her wieder mehr und mehr auf, im Süden sind dann aber Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Der Wind weht im Norden mäßig aus West, sonst bleibt es eher schwach windig. Frühtemperaturen 10 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag des Cocktails.