Bernd Spalt verlängert seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag als Vorstandsvorsitzender der Erste Group nicht. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Bernd Spalt verlängert seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender der Erste Group nicht, das hat die Bank am Freitag bekannt gegeben. Als Grund werden Differenzen in Strategiefragen genannt. Laut einer Aussendung hat der gebürtige Vorarlberger den Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats von seiner Entscheidung, nicht mehr weiterzumachen, informiert. Diese sei "eine Folge von unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige langfristige Gesamtausrichtung der Gruppe".

Der 54-Jährige hatte die Position erst im Jahr 2020 übernommen, als Nachfolger von Andreas Treichl. Von seiner Persönlichkeitsstruktur her wurde Spalt als so etwas wie der Gegenentwurf von Treichl gehandelt, Letzterer war ja für seine große Präsenz und seinen lockeren Umgang und Auftritt bekannt. Spalt galt stets als der trockene und eher zurückgezogene Risikomann. Nähe zur Belegschaft dürfte er nicht aufgebaut haben, wie es im Haus heißt. Die Strategie "Erste 2030" sei noch nicht etabliert.

Lange Karriere in der Ersten

Spalt hat fast sein gesamtes Berufsleben in der Ersten verbracht, er ist seit 32 Jahren im Unternehmen. Der Risikoexperte war jahrelang in den Ost-Töchtern der Bank aktiv. Aufsichtsratschef Rödler sprach in der Aussendung von Freitag davon, dass "seine strategische Weitsicht, sein konsequentes Handeln und seine persönliche Integrität in den zahlreichen Krisen der Vergangenheit dazu geführt haben, dass die wichtigste Finanzgruppe im CEE-Raum so gut dasteht".

Nun ist es am Aufsichtsrat einen neuen Vorstandsvorsitzenden für die Bank zu suchen, Spalt bleibt vorerst einmal in seiner Funktion. Intern gibt es schon Gerüchte, wer Spalt nachfolgen könnte. Peter Bosek etwa, der einst selbst Erste-Group-Chef werden wollte und das Nachsehen hatte und derzeit Chef der estnischen Bank Luminor ist – und nun Auslandserfahrung hätte, die man für den Posten braucht. Oder Stefan Dörfler, der Finanzvorstand der Erste Group, der davor die Erste Österreich geleitet hatte.

Der Kurs der Erste-Group-Aktie hat am Freitag bis Mittag um 1,09 Prozent zugelegt, auf 27,85 Euro. (gra, 13.5.2022)