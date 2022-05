Das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck war mutmaßlich Ziel des Verdächtigen. Foto: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Essen – Nach dem mutmaßlich vereitelten Bombenanschlag auf eine Schule in der deutschen Stadt Essen haben die Ermittler gegen den verdächtigen 16-jährigen Schüler Haftbefehl beantragt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag auf Anfrage mit. Der mutmaßlich rechtsextreme Gymnasiast muss nun im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Materialen für Bombenbau gefunden

Die Polizei war bei ihm auf rechtsextreme Schriften und Materialien zum Bombenbau gestoßen. Sprengstoff und 16 Rohrkörper, einige präpariert mit Uhren und Nägeln, wurden sichergestellt, daneben noch ein selbst gebautes Gewehr und eine Armbrust mit Pfeilen. Gegen den Gymnasiasten sei der Haftbefehl auch wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie wegen der Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion beantragt worden, hieß es am Freitag. Ein Tippgeber hatte die Behörden alarmiert: Der 16-Jährige habe ihm gesagt, er wolle in seiner Schule eine Bombe platzieren.

Neben den Waffen wurden auch SS-Runen sowie "zahlreiche rechtsextreme, antisemitische, antimuslimische Schriftstücke" bei dem Jugendlichen gefunden, wie Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz sagte. Wichtig sei aber auch, dass diese gefundenen Aufzeichnungen auch als "dringender Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes" gelesen werden könnten, sagte Reul weiter. Es lägen Hinweise vor, dass er massive psychische Probleme und Suizidgedanken gehabt habe.

Kritik an Reuls Aussagen

Die Aussagen von Reul sorgten umgehend für Kritik, etwa von der stellvertretenden Parteivorsitzenden der Partei die Linke, Martina Renner und auch von der Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagiert. "Seit Jahren verharmlost NRW-Innenminister Herbert Reul Rechtsextremismus", ist in einem Tweet der Stiftung zu lesen. Nach den Terrorermittlungen gegen den 16-Jährigen mache Reul das durch seine Aussage über den "Hilferuf" erneut.

Die aktuelle und die ehemalige Schule des Verdächtigen waren gestern mit Sprengstoffspürhunden durchsucht worden. Verdächtige Gegenstände wurden dabei nicht gefunden. Die Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. Die aktuelle Schule des Jugendlichen, das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck, blieb am Freitag weiterhin geschlossen. "Das Kollegium wird in der Schule zusammenkommen, um das Geschehene auf- und die folgenden Tage vorzubereiten. Dazu gehören auch die wichtigen mündlichen Abiturprüfungen am kommenden Montag", erklärte die Schulleitung auf der Schul-Homepage. "Wir sind dankbar, dass uns Schlimmeres erspart geblieben ist." (APA, red, 13.5.2022)