In seinem Werk Whatever You Say, Say Nothing beschäftigt sich Gilles Peress mit dem Nordirland-Konflikt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Straßen Nordirlands und schlägt neue Wege zur Darstellung und Historisierung des Konflikts und dessen Nachwirkungen vor. Große historische Ereignisse – wie der Bloody Sunday und die darauf folgenden Ermittlungen – treffen auf den Alltag der Menschen. (max, 16.5.2022)

