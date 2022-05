Protestiert lautstark gegen die Erwachsenenwelt: David Bennent als Oskar in Volker Schlöndorffs "Die Blechtrommel", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ARD/Degeto

11.05 DISKUSSION

Europastudio Gäste bei Paul Lendvai: Adam Krzeminski (Polityka, Warschau ), Tessa Szyszkowitz (Profil, Falter, London), Klaus-Dieter Frankenberger (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt), Ivo Mijnssen (Neue Zürcher Zeitung, Wien). Bis 12.00, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: La Traviata aus der Arena di Verona Mit dieser Neuinszenierung feierte die Arena di Verona im Sommer 2021 ihren Neustart nach der Corona-Pause. Francesco Ivan Ciampa dirigiert. Bis 22.40, ORF 3

20.15 MAFIA

Malavita – The Family (USA 2013, Luc Besson) Luc Besson kehrt ins Mafiageschäft zurück und schickt Robert De Niro als Paten im Zeugenschutzprogramm mit der Familie in die Idylle der Normandie. Schon am ersten Tag sorgen seine Kinder für Wirbel in der Schule, und Ehefrau Maggie lässt den Supermarkt in die Luft fliegen. Bis 22.25, RTL 2

20.15 BIOPIC

Le Mans 66 – Gegen jede Chance (Ford v Ferrari, USA 2019, James Mangold)Die Geschichte der Rennsportpioniere Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale), die dem US-Autohersteller Ford in Le Mans an die Spitze helfen, dabei aber selbst ins Hintertreffen geraten. Bis 22.45, ORF 1

20.15 DRAMA

Die Blechtrommel (D/F/PL/JUG 1979, Volker Schlöndorff)Der dreijährige Oskar Matzerath (David Bennent) verweigert weiteres Wachstum und die Teilnahme an der Welt der Erwachsenen. Als er eine Blechtrommel geschenkt bekommt, beginnt er, auf dem Instrument seinen Protest gegen Nazis und Mitläufer zu artikulieren. Legendärer Film nach Günter Grass. Bis 22.30, Arte

21.45 AUSSTEIGER

Oktoskop: Jochen (Ö 2020, Daniel Fill) Jochen lebt abgeschieden in der Toskana. Der Deutsche blickt auf ein turbulentes Leben als Berliner Kommunarde, drogenhandelnder Hippie und Gefängnisinsasse in Frankreich zurück. Daniel Fill hat Jochen in seinem bescheidenen Zuhause besucht. Bis 22.55, Okto

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Gäste bei Katrin Prähauser: Journalist Henryk M. Broder, Journalistin Barbara Toth, Kommunikationsberater Wolfgang Rosam und Militärökonom Marcus Keupp. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Das Ende der Ära Kurz – ÖVP zwischen Krise und Aufbruch Gäste bei Claudia Reiterer: Laura Sachslehner (ÖVP), Franz Fischler (ehem. EU-Kommissar, ÖVP), Fritz Plasser (Politikwissenschafter), Eva Linsinger (Profil). Bis 23.05, ORF 2

22.25 POLITTHRILLER

Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt (D2017, Sherry Hormann) Nina Kunzendorf und Anke Engelke machen sich als aufdeckungswütiges Journalistinnenpaar auf ins Dickicht des Großverbrechens, dieses Mal unter korrupten Saatgutherstellern. Spannende Geschichte industriekapitalistischer Verstrickungen. Bis 23.55, 3sat