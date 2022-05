[Livebericht] Finnland will Nato-Beitrittsgesuch verkünden, Ukraine feiert Song-Contest-Sieg

[Inland] Die ÖVP baut eine Burg um Karl Nehammer.

Doskozil mit 97,8 Prozent zum SPÖ-Landesparteichef wiedergewählt.



[International] Leben im Untergrund: Wie Charkiws Bevölkerung in der U-Bahn den Krieg überdauert.

Somalia sucht in der vielleicht merkwürdigsten Wahl der Welt einen Präsidenten.

[Wirtschaft] Angst vor Armut: In Moskauer Einkaufstempel bleiben die Besucher aus.



Wo die Teuerung im Alltag ankommt und was man dagegen tun kann

[Edition Zukunft] Halten Menschen künftig Winterschlaf?

[Wetter] Bis auf kleinräumige Nebelzonen in den Alpentälern ist es überall von Beginn an strahlend sonnig. Die in den Mittagsstunden einsetzende Quellwolkenbildung kann in den Bergen am Nachmittag lokale Schauerzellen sowie einzelne Gewitter hervorbringen. Sonst bleibt es trocken und oft auch in der zweiten Tageshälfte sehr sonnig. Das Windfeld ist schwach ausgeprägt. In der Früh 7 bis 13 Grad, am Nachmittag maximal 22 bis 29 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerer.