Piesendorf – Mordalarm im Salzburger Pinzgau: Am Freitagnachmittag ist in Piesendorf eine 30-Jährige tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau mit einem Messer getötet worden sein, teilte die Polizei am Abend mit. Gefahndet wurde nach dem 41-jährigen Ex-Mann der Frau, "um die Hintergründe der Tat näher abklären zu können".

Der Angriff dürfte sich am Freitagvormittag ereignet haben. Am frühen Abend waren die Kriminalisten noch mit der Spurensicherung am Tatort und ersten Ermittlungen beschäftigt. (APA, 13.5.2022)