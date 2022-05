Dass der Wiener Rapper Yung Hurn am Freitagabend an der Eröffnung der Wiener Festwochen mitwirkt, stößt manchen sauer auf: Dem Künstler wird Sexismus vorgeworfen

Der Wiener Rapper Yung Hurn spielt mit Strizziklischees. Nicht alle finden das gut und orten Sexismus in seinen Texten. Hier ein Auftritt beim Ukraine-Benefizkonzert. Foto: APA/Florian Wieser

Beim Titel "Last Night on Earth" werden apokalyptische Fantasien wach. Der Eröffnungsabend der Wiener Festwochen am Freitag soll aber eine Feier sein, laut Regisseur David Schalko, von dem Konzept und Inszenierung stammen, gar eine Art "Trip", wie er sagte. Die klangliche Gestaltung des Abends teilt sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch und der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg.

Für Aufregung im Vorfeld sorgte aber die Teilnahme des Wiener Rappers Yung Hurn, der sich gerne als durch und durch ironische Kunstfigur inszeniert. Wegen seiner Texte wird dem Künstler immer wieder Sexismus unterstellt. Der Wiener Schmusechor, der angefragt worden war, mit Yung Hurn gemeinsam aufzutreten, hat deswegen seine Teilnahme abgesagt. Auch der frühere grüne Kultursprecher Klaus Werner Lobo äußerte Kritik.

David Schalko sprach von einem "starken Cancel-Drang" im Vorfeld und betonte die Aufgabe der Festwochen, "Künstler in einen anderen Kontext zu stellen und Welten hereinzuholen, die vielleicht sonst keinen Kontakt mit den Festwochen haben". Yung Hurn hat beispielsweise eine große Fanbasis in Wiener Randbezirken. Dem Festival selbst könne man jedenfalls nicht unterstellen, sexistisch oder rassistisch zu agieren, sagte Schalko.

Die Eröffnung wird ab 21 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen. Im Mai und Juni wird bei den Wiener Festwochen ein dichtes Programm aus insgesamt 37 Produktionen gezeigt, für das 345 Künstler und Künstlerinnen aus fünf Kontinenten verantwortlich zeichnen. Für die insgesamt geplanten 159 Vorstellungen werden circa 36.000 Karten aufgelegt. (APA, red, 13.5.2022)