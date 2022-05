Vorarlberger feiern nach 2:1-Sieg in Horn Zweitliga-Meistertitel – Aufstiegsrivale FAC unterlag derweil in Lafnitz 0:1, hat aber noch einen Funken Hoffnung

Horn/Lafnitz – Austria Lustenau hat am Freitagabend sportlich den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga fixiert. Der Zweitliga-Spitzenreiter feierte am vorletzten Spieltag beim SV Horn einen 2:1-Erfolg und profitierte von der gleichzeitigen 0:1-Auswärtsniederlage des zweitplatzierten FAC in Lafnitz. Die Vorarlberger haben nun in der Tabelle vor der letzten Runde uneinholbare fünf Zähler Vorsprung auf die Floridsdorfer. Lustenau kehrt somit nach 22 Jahren wieder ins Oberhaus zurück.

Das Team aus dem Ländle fuhr die wichtigen drei Zähler und somit den Zweitliga-Meistertitel durch zwei Eigentore der Horner ein. Fragezeichen rund um den Aufstieg gibt es nur wegen des finanzmaroden Zustands von Wacker Innsbruck. Sollten die Tiroler am 30. Spieltag wegen akuten Geldmangels nicht spielen, würden sämtliche Resultate der Innsbrucker gestrichen. Lustenau holte aus den zwei Spielen gegen Wacker zwei Punkte mehr als die Wiener – dadurch würde der Polster auf drei Zähler schrumpfen.

Minichance für FAC intakt

Somit würde sich für den FAC noch eine Minichance ergeben. Allerdings müsste die Lustenauer Austria in der Schlussrunde am 22. Mai gegen die Young Violets verlieren, während der FAC die Juniors OÖ schlagen müsste. Bei der Bundesliga geht man aber davon aus, dass das noch ausstehende Wacker-Heimspiel gegen Dornbirn stattfinden wird, notfalls als Geisterspiel.

In Horn kam Lustenau nur schwer in die Gänge und hatte dann in der 25. Minute Glück, als der Horner Julian Klar einen Anderson-Pass ins eigene Tor bugsierte. Mit der 1:0-Führung der Vorarlberger ging es auch in die Pause. In Hälfte zwei schafften die Niederösterreicher schnell den Ausgleich, Burak Yilmaz versenkte sehenswert einen Freistoß aus gut 20 Metern Entfernung im Gäste-Gehäuse (51.).

Doch das Glück blieb Lustenau hold: Der soeben eingewechselte Bryan Silva Teixeira dribbelte sich in den Strafraum der Horner, sein Pass landete via Knie von SVH-Spieler Paul Gobara im Tor (65.). In der Folge vergaben Lustenaus Offensivstars Haris Tabakovic und Michael Cheukoua gute Gelegenheiten zur Vorentscheidung. Da auch Muhammed Cham Saracevic (89.), Nicolai Bosch (93.) und erneut Tabakovic (94.) Sitzer ausließen, blieb es beim 2:1, was den Vorarlbergern aber zum ausgiebigen Feiern mit ihren mitgereisten Fans reichte.

Pech für FAC

Der FAC startete mit viel Schwung in der Fußballarena Lafnitz und stolperte. Während Martin Rasner, Joao Oliveira und Leomend Krasniqi sehr gute Möglichkeiten auf die Gästeführung ausließen, erzielte Christian Lichtenberger im Konter nach einer Großchance der Gäste das 1:0 für die Steirer. Vorne blieb das Wiener Team um das frisch verlängerte Trainer-Duo Mitja Mörec/Aleksandar Gitsov weiter glücklos, Christian Bubalovic vergab in der Nachspielzeit die letzte Möglichkeit der Gäste, sein Heber landete nur auf der Latte (91.). (APA, 13.5.2022)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 29. Runde:

Freitag

Young Violets Austria Wien – Rapid Wien II 3:3 (2:3)

SKU Amstetten – GAK 3:0 (0:0)

SV Lafnitz – FAC Wien 1:0 (1:0)

FC Juniors OÖ – Kapfenberger SV 1:1 (0:1)

Blau Weiß Linz – FC Liefering 3:0 (2:0)

FC Dornbirn – Vorwärts Steyr 2:3 (1:1)

SV Horn – Austria Lustenau 1:2 (0:1)

SKN St. Pölten – Wacker Innsbruck 3:1 (0:1)