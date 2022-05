Die geplante Impfstofflieferung an die Europäische Union wird sich um drei Monate verschieben. Foto: REUTERS/Carlos Osorio

New York – Der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech werden die nächste Lieferung von Impfstoffen an die Europäische Union um drei Monate verschieben. Wie die Unternehmen mitteilten, sollen die für Juni bis August geplanten Impfstoffdosen in Absprache mit der Europäischen Kommission erst ab September bis zum vierten Quartal dieses Jahres geliefert werden.

"Diese Änderung trägt den berechtigten Anliegen Rechnung, Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen und gleichzeitig die Sicherheit der Impfstoffversorgung zu gewährleisten, falls diese später im Jahr benötigt wird", sagt EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. (APA, 14.5.2022)