Um die Pointe der Geschichte schon einmal vorweg zu nehmen: wenn ein Schwarzes Loch genau neben uns auftaucht und sei es auch nur so klein wie ein Münze – dann stirbt man. Allerdings kommt es dabei auf unterschiedliche Faktoren an, wie schlimm die Konsequenzen am Ende wirklich sind. Ein unterhaltsames Video klärt diese Fragen anschaulich auf.

Kleine Münze

Als vor wenigen Tagen erstmals Detailaufnahmen vom Schatten des Schwarzen Lochs im Milchstraßenzentrum gemacht werden konnten, war das Thema rund um diese wissenschaftliche Sensation wieder in aller Munde. Schwarze Löcher haben auch eine Geschichte in diverse Science-Fiction-Geschichten und gelten allgemein als gefährlich. Aber warum eigentlich?

Um die Macht eines Schwarzen Lochs anschaulicher zu gestalten, schrumpft das bereits erwähnte Video das Phänomen in der Größe einer Münze. Dabei gilt es zu unterscheiden, ob man von der Masse einer Münze oder ihrer Breite spricht. Spricht man von der Masse, dann zeigt das Video anschaulich, wieso sich dieses Schwarze Loch "zerstrahlen" würde und warum das eine Explosion zur Folge hätte, die dreimal so stark wäre, wie jene der auf Hiroshima abgeworfenen Atombombe im Zweiten Weltkrieg.

Dinge Erklärt – Kurzgesagt

Als wäre das nicht schlimm genug, erklärt das Video, dass ein Schwarzes Loch mit der Breite einer Münze noch viel verheerendere Auswirkungen hätte. Solch ein Schwarzes Loch hätte nämlich sogar mehr Masse als die Erde und damit eine viel stärkere Anziehungskraft. Wir Menschen würden einfach auseinandergerissen und in das Schwarze Loch gezogen werden. Den Prozess und die Hintergründe dafür, greift das Video ebenfalls auf und damit es nicht ganz so brutal wird wie in einer Nacherzählung, nutzten die Macher eine bunte Zeichentrickoptik.

Das Video endet mit dem Satz: "Abschließend kann man sagen, dass wir am besten keine Schwarzen Löcher auf die Erde holen sollten". Dem kann man, hat man die bewegten Erklärungsbilder gesehen, nur beipflichten. (red, 14.5.2022)