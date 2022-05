Die Finanzierung der Preisdeckelung werde schätzungsweise jedoch hohe Summen erfordern. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Kiew/Moskau – Die EU-Kommission will bei einem vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen die Preise für Verbraucher notfalls deckeln. Wie die "Welt am Sonntag" vorab aus einem Kommissionspapier zu "kurzfristigen Energiemarkt-Interventionen" erfahren haben will, schlägt die Kommission den Mitgliedstaaten vor, eine Preisobergrenze für Erdgas einzuführen.

Mit der vorgesehenen Notfall-Deckelung sollen die Abnehmer vor einer Kostenexplosion geschützt werden. Die Finanzierung dieser Intervention erfordere allerdings signifikante Summen. Weitere Details wurden nicht genannt. (APA, 14.5.2022)