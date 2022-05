Kenza Ait Si Abbou / Meike Töpperwien (Ill.), "Meine Freundin Roxy. Roboterzähmen leicht gemacht!". € 14,95 / 144 Seiten. Ab 8 Jahren. Tulipan, München 2022 Foto: Tulipan

Lili macht auf dem Heimweg von der Schule einen aufregenden Fund: ein Robotermädchen. Dieses bringt zunächst nur "Piep" hervor, doch schnell lernt es Lilis Namen. Praktischerweise kennt sich Lilis Oma, die früher Professorin an der Universität war, gut mit Computern und Technik aus und hilft, das Roboter-Mädchen zu reparieren. Die Autorin, die als Managerin für künstliche Intelligenz bei einem Technologiekonzern arbeitet, erzählt in Form eines Kinderromans von den Abenteuern, die Lili und Roxy miteinander erleben. In die Geschichte werden kurze Sachinformationen zum Thema künstliche Intelligenz eingebaut. Darunter sind auch viele Ideen zum Selbstausprobieren, zum Beispiel die einfach zu lernende Kinderprogrammiersprache Scratch. Nicht zu kurz kommen auch Denkanstöße wie zum Beispiel über Datenschutz im Internet oder die spannende Frage, ob ein von einem Roboter gemaltes Bild Kunst ist. Wie siehst du das?