Golden State bezwingt Memphis dank "Game Six Klay", Boston bleibt dank überragendem Tatum am Leben

Herr Tatum hat es eilig. Foto: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports via Reuters

San Francisco – Die Golden State Warriors mit Superstar Stephen Curry haben sich am Freitag für das Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA qualifiziert. Die Kaliforniern bezwangen daheim die Memphis Grizzlies mit 110:96 (53:51) und entschieden damit die "best of seven"-Serie mit 4:2 für sich. Bester Werfer war Klay Thompson mit 30 Zählern. Im Finale der Western Conference treffen sie entweder auf die Phoenix Suns oder die Dallas Mavericks.

NBA

In Milwaukee erwangen die Boston Celtics gegen die gastgebenden Bucks das entscheidenden siebente Spiel. Sie besiegten die Mannschaft aus Wisconsin mit 108:95 (53:43). Am Sonntag können die Celtics mit dem eigenen Publikum im Rücken den Aufstieg ins Halbfinale fixieren. Überragender Mann bei Boston war Jayson Tatum mit 46 Punkten. (APA, 14.5.2022)

NBA

NBA-Ergebnisse vom Freitag: Play-offs – Viertelfinale ("best of seven"):

Eastern Conference: Milwaukee Bucks – Boston Celtics 95:108. Stand 3:3

estern Conference: Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 110:96. Endstand 4:2