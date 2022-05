Das Setting würde sich gut für neue, kreative Ideen eignen. Foto: Konami

Es geistern gerade zahlreiche Fantasien im Netz herum, wie man die reale und die virtuelle Welt noch weiter verschmelzen könnte. Eine Idee könnte sein, dass Videospiele mit uns via Chat oder E-Mail kommunizieren. Verrückte Idee? Mitnichten. Offenbar war genau das für eine mögliche "Silent Hill"-Fortsetzung eingeplant.

Screenshot-Leak

"Silent Hill" war einmal eine große Nummer im Videospiel-Business. Ab dem Jahr 1999 erschienen zahlreiche Ableger für diverse Plattformen und sogar zwei Kinofilme. Seit etwa zehn Jahren ist es ruhig geworden um die Franchise – Gerüchte um mögliche Fortsetzungen hielten sich aber hartnäckig. So war im Vorjahr etwa die Rede von einem Reboot des ersten Teils, den Sony finanzieren und Kojima Productions hätte umsetzen sollen.

Stoff für neue Diskussionen veröffentlichte kürzlich der bekannte Capcom-Insider Dusk Golem auf Twitter. Das bisher unveröffentlichte Bildmaterial wurde ihm laut eigenen Angaben von einer nicht genannten Quelle zugespielt. Die mittlerweile wieder gelöschten Screenshots sollen ein neues "Silent Hill"-Spiel aus dem Jahr 2020 zeigen, das allerdings nie veröffentlicht wurde beziehungsweise noch in Arbeit sein könnte. Laut Golem seien sogar mehrere Projekte zu dem Thema gerade in Produktion.

Die veröffentlichten Screenshots wurden mittlerweile gesperrt, weshalb viele davon überzeugt sind, dass sie echt sein könnten. In diversen Foren sind sie aber noch zu finden.

Ein interessantes Detail in seinem Tweet ist der Punkt "SMS Nachrichten". Zu diesem äußerte sich bereits 2019 die ehemalige Redakteurin Alanah Pearce, die damals von einem eingestellten "Silent Hill" von Hideo Kojima sprach. "Ich habe gehört, dass man bei Silent Hill vor dem Spielen eine Einverständniserklärung unterschreiben muss, weil das Spiel in irgendeiner Weise mit der realen Welt interagiert, z.B. indem es einem E-Mails oder Textnachrichten als Figuren aus dem Spiel schickt, auch wenn man nicht aktiv spielt."



Weitere Spiele

Auch andere Quellen haben über die Jahre immer wieder davon gesprochen, dass neben einem Reboot der Hauptreihe auch ein Adventure in dem bekannten Setting in Entwicklung sein soll. Angeheizt wurde die Diskussion damals vor allem deshalb, weil die Entwickler von Bloober Team mit "The Medium" ein von der Stimmung sehr ähnliches Spiel veröffentlichten und deshalb als potenzielle Macher des nächsten "Silent Hill" gehandelt wurden. Neues Futter hatte dieses Gerücht erst am Freitag bekommen, als "Bankier.pl" meldete, dass Bloober Team und Sony eine Lizenz- und Vertriebsvereinbarung mit Sony Interactive Ent. abgeschlossen hätte.

Einzelne Passagen der Vereinbarung lassen darauf schließen, dass fertige und künftige Spiele des Entwicklers in den neuen PlayStation Plus Tarifen zu finden sein werden. Vielleicht hat es aber auch wirklich etwas mit einem neuen "Silent Hill" zu tun, sofern man auch Lizenz-Halter Konami von der Idee überzeugen kann.

Da sich der japanische Videospiel-Hersteller Konami in den letzten Jahren größtenteils aus dem klassischen Geschäft zurückgezogen hat und allein im Vorjahr vor allem mit Mobile Games zur Marke "Yu-Gi-Oh" einen Gewinn von rund 550 Millionen Euro erwirtschaften konnte, ist fraglich, ob Marken wie "Metal Gear Solid", "Castlevania" oder eben "Silent Hill" nochmal das Licht der Welt erblicken werden. Zu hoffen wäre es. (aam, 14.5.2022)