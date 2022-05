Julia Hauser in Action (Archivbild). Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Yokohama – Die Wienerin Julia Hauser hat am Samstag bei ihrer Triathlon-Rückkehr nach Japan weit besser abgeschnitten als im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio. War sie damals noch während des Schwimmens aus dem Bewerb ausgestiegen, belegte sie nun beim WM-Serienrennen in Yokohama Rang zwölf. Der Sieg ging an die Olympia-Zweite Georgia Taylor-Brown (GBR/1:51:44 Std.) vor der Olympia-Fünften Leonie Periault (FRA/+ 6 Sek.) und Olympiasiegerin Flora Duffy (BER/+11).

Hauser hatte im November bei einem schweren Sturz auf dem Formel-1-Kurs von Abu Dhabi einen Beckenknochenbruch erlitten, dennoch schloss sie in Japans zweitgrößter Stadt nun einigermaßen an ihren fünften Platz vom Vorjahr an. "Es war echt hart, aber ich bin echt happy mit dem Einstieg", zeigte sich die 28-Jährige zwei Wochen vor Beginn der zweijährigen Olympia-Qualifikation mit ihrem Comeback und ihren 1:55:58 Std. zufrieden. ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr freute sich mit ihr: "Das war richtig stark."

Der Bewerb fand bei regnerischen Bedingungen statt, es kam während des Rad-Teils zu mehreren Stürzen. Andere Österreicher hatten sich das bzw. die Reise erspart, im Fall von Tjebbe Kaindl unfreiwillig. Bei ihm war es an Einreiseformalitäten gescheitert. Das Männer-Rennen ging an Alex Yee (GBR/1:43:30). Zahlreiche ÖTRV-Athleten nehmen an diesem Wochenende an einem Europacup in Caorle teil. Die im Vorjahr mit zwei Veranstaltungen begonnene WM-Serie geht am zweiten Juni-Wochenende in Leeds weiter. (APA, 14.5.2022)