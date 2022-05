Zwei Runden vor Schluss ist der Scudetto eine Mailänder Angelegenheit. Milan führt in der Serie A zwei Punkte vor Inter, auf die Rossoneri wartet am Sonntag (18 Uhr) aber Atalanta Bergamo, das selbst noch um den Europacup spielt. Inter tritt am Sonntag (20.45 Uhr) bei Cagliari an, die Sarden liegen einen Punkt hinter Salernitana auf Abstiegsplatz 18. Platz drei dürfte an Napoli, Rang vier an Juventus gehen, dahinter wird es eng: Auf Lazio (62 Punkte) folgen die Roma, Fiorentina und Atalanta mit je 59.