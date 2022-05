Shoah-Gedenken

6 Postings

Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nimmt erstmals am "Marsch der Lebenden" teil

10.000 junge Menschen jüdischen Glaubens nehmen jährlich an dem Gedenkmarsch in Polen teil, der an die Shoah erinnern soll. Erstmal ist auch eine Gruppe aus den Emiraten beteiligt