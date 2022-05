Snoop Dogg bei der Halftime-Show des diesjährigen Super Bowls. Foto: MIKE SEGAR

Wer Elon Musk auf Twitter folgt hat sich vielleicht schon öfter einmal gefragt, ob die geposteten Inhalte immer eine Strategie verfolgen oder manchmal einfach ohne viel zu überlegen in den Äther geschickt werden. Speziell seine Kommentare in Zusammenhang mit dem geplanten Kauf der Nachrichtenplattform hat in den letzten Tagen für Verwirrung und Aktienschwankungen gesorgt. Da man in den Tesla-Chef nicht hineinblicken kann ist es sicher eine gute Idee, sich dem Treiben humoristisch zu nähern.

Snoop buys Twitter

Aktuell parodiert der noch immer im Show-Business aktive Rapper Snoop Dogg auf seinem Twitter-Account das Verhalten von Musk. Unter dem Hashtag #WhenSnoopBuysTwitter greift der Rapper mehrere Musk-Kommentare der letzten Tage auf. Die Bot-Diskussion etwa, die erst am Freitag den echten Deal kurzzeitig einfror.

Auch wenn die Gags wohl exklusiv für Insider funktionieren, die das Treiben schon länger beobachten und sich vielleicht schon öfter über das Verhalten von Musk auf der Plattform gewundert haben – zumindest diese Eingeweihten werden durch die Tweets von Snoop sicher zu einem Lächeln gebracht.

Zumindest die Community des Rappers reagierte bereits amüsiert und mit eigenen Interpretationen der Situation.

Snoop Dogg

Wer den prominenten Rapper nicht kennt – Snoop Dogg wurde 1971 in Long Beach, Kalifornien, geboren. Der US-Rapper blickt auf eine lange Musik-Karriere mit zahlreichen Hits zurück, etwa "Beautiful", "Deep Cover" oder "Drop it like it's hot". Sein Vermögen wird auf rund 150 Millionen Dollar geschätzt, zuletzt war er beim Super Bowl zusammen mit Eminem und Dr. Dre in der Halftime-Show zu sehen. (red, 14.5.2022)