Liebe Leserin, lieber Leser,

diese Woche hat Google über seine eigene Zukunft gesprochen, die aufgrund der Relevanz des US-Unternehmens, auch viele von uns betrifft. Warum vor allem die neu vorgestellte Hardware ein wesentlicher Teil von Googles Zukunft sein wird und was Apple damit zu tun hat, das besprechen wir in einer ausführlichen Analyse.

Der Krieg in der Ukraine geht weiter – trotz weltweiter Sanktionen gegen Russland. Laut einigen Berichten ist vor allem der fehlende Import von Chips und anderen Technologien eine mögliche Bremse für das russische Militär. Aktuell versucht man das Heer mit anderen Mitteln am Rollen zu halten – etwa mit Chips aus Kühlschränken.

Unsere Kolumne zum Thema Games dreht sich heute um neue Vorwürfe gegen die Games-Branche. Sie sei sexistisch und rassistisch, schreibt eine ehemalige Entwicklerin. Wir haben uns die Vorwürfe genauer angesehen.

Außerdem fragen wir uns, was so ein Schwarzes Loch alles anrichten kann, wie sich Rapper Snoop Dogg über Musk lustig macht und wie ein geplantes Videospiel E-Mails in die echte Welt schicken wollte.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Warum Hardware ein wesentlicher Teil von Googles Zukunft ist und was Apple damit zu tun hat

Russische Panzer werden mit Chips von Kühlschränken am Leben gehalten

Die Games-Branche muss Rassismus und Sexismus hinter sich lassen

"Silent Hill": Fortsetzung könnte Chat-Nachrichten in die reale Welt schicken

Video: Was passiert, wenn ein schwarzes Loch neben uns erscheint?

Gelungen: Rapper Snoop Dogg parodiert Elon Musk

El Salvador: Kryptocrash gefährdet den Bitcoin-Traum