Kurt Tutschek zeigt im Gastblog die Mimiken des Malers Joseph Ducreux und wie daraus Memes werden.

Vielleicht kennen Sie ja das bekannte Selbstporträt, das Joseph Ducreux zeigt, wie er den rechten Arm ausstreckt, sich dehnt und und dem Betrachter zugewandt herzhaft gähnt. Diese außergewöhnliche Bild und weitere Selbstporträts des Künstlers feiern nämlich als Memes im Internet fröhliche Urständ.

Joseph Ducreux | Self-Portrait, Yawning | 1783 Public Domain | Getty Collection

Joseph Ducreux (1735-1802) war ein französischer Porträtmaler, der zeitlebens viel Zuspruch erhielt und prominentes Publikum in seinen Bildern verewigte. So schuf er ein Bildnis der vierzehnjährigen Erzherzogin Marie-Antoinette und malte auch Maria Theresia, Joeph II. und den französischen König Ludwig XVI.

Neben seinen herkömmlichen Porträts wandte sich Ducreux aber auch dem Studium der Physiognomie zu und benutzte häufig seine eigenen Gesichtszüge als Mittel, um verschiedene Ausdrucksformen seiner Mimik zu analysieren und festzuhalten. Das Selbstporträt beim Gähnen, in dem er in übertriebener Weise eine doch recht theatralische Pose zeigt, ist nur eines von vielen, in denen er mit der eigenen Physiognomie experimentiert.

Silence | ca. 1790 Public Domain | National Museum, Schweden

The surprise | ca. 1790–1799 Public Domain | National Museum, Schweden

Spannend an diesen Selbstporträts ist auch, dass sich der Künstler direkt an den Betrachter wendet, ihn mit Mimik und Gestik direkt anspricht. So wie hier mit dem Zeigefinger, den er direkt auf alle richtet, die das Gemälde betrachten. Eine zur damaligen Zeit recht unübliche Art und Weise mit dem Publikum in Kontakt zu treten.

Self-portrait of the artist in the guise of a mocker | 1791 Public Domain | Musée de la Révolution française

Le Discret | ca. 1791 Public Domain | Spencer Museum of Art

Autoportrait en homme surpris et terrorise | ca. 1790 Public Domain

A Ducreux Meme Meme

Meme

Falls Sie nun Lust bekommen haben, selbst ein Ducreux-Meme anzufertigen, können Sie das ganz einfach tun: auf der Website 'Joseph Ducreux Meme Generator' brauchen Sie nur zwei Textzeilen ergänzen und können Schrift und Farben noch verändern. (Kurt Tutschek, 21.5.2022)

Link

Joseph Ducreux Meme Generator

Weitere Beiträge im Blog