Norwegen lässt gegen die Briten einen Punkt liegen. Foto: APA/AFP/Lehtikuva/EMMI KORHONEN

Tampere – Norwegen hat bei der Eishockey-WM in der Österreich-Gruppe B in Tampere den ersten Sieg geholt. Die Norweger verspielten am Sonntag gegen Großbritannien eine 3:0-Führung, gewannen aber nach Penaltyschießen mit 4:3. In Gruppe A in Helsinki deklassierte Titelverteidiger Kanada Italien nach 0:1-Rückstand mit 6:1.

Im Duell der beiden Mannschaften, die im Kampf um den Klassenerhalt am ehesten in Reichweite der Österreicher erwartet werden, schien lange Zeit alles auf einen Sieg der favorisierten Norweger hinauszulaufen. Nach dem Führungstor von Andreas Klavestad (17.) sowie zwei Powerplay-Treffern von Mathis Olimb (27., 36.) lagen die zwei Drittel klar dominierenden Skandinavier 3:0 voran.

Im Schlussdrittel gelang den Briten aber ein Comeback. Nach einem vergebenen Penalty von Brett Perlini (44.) schossen Robert Dowd (53.) und Perlini (54.) innerhalb von 38 Sekunden sowie Mark Richardson (57.) die Partie in die Verlängerung. Im Penaltyschießen behielten für Norwegen Matthias Trettenes und Michael Haga die Nerven.

Kanada souverän

In Helsinki brachte Phil Pietroniro (13.) den krassen Außenseiter Italien in Führung. Travis Sanheim (16.) erzielte den Ausgleich für die Kanadier, die im Mitteldrittel durch Josh Anderson (29.), Nicolas Roy (36.) und Kent Johnson (38.) nachlegten. Dysin Mayo (43.) und Noah Gregor (55./SH) erzielten die weiteren Treffer. (APA, 15.5.2022)