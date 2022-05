Am Set von "Himmel, Herrgott, Sakrament": Susi Stach, Marlene Fecht (Co-Regie), Anne Schäfer, Franz Xaver Bogner (Regie), Stephan Zinner, Philipp Kreuzer (Produzent). Foto: ORF/BR/Barbara Bauriedl

Wien – "Himmel, Herrgott, Sakrament" heißt es seit Montag , in München und Umgebung, wo unter der Regie von Franz Xaver Bogner die Dreharbeiten zur gleichnamigen ORF/BR-Koproduktion über die Bühne gehen. In der Hauptrolle der sechsteiligen komödiantischen TV-Serie steht Stephan Zinner vor der Kamera, der nach glücklichen Jahren als Pfarrer auf dem Land in einer Münchner Problemgemeinde Kirchenaustritten und unbeliebten Gottesdiensten mit nicht ganz so konventionellen Methoden ein Ende bereiten möchte.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schießler, der in München die katholische Pfarrgemeinde St. Maximilian leitet. Neben Stephan Zinner sind in weiteren Rollen u. a. auch Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach, Sabrina Amali, Christian Lerch, Fritz Karl und Emilia Braumandl zu sehen.

Regisseur Franz Xaver Bogner zeichnet gemeinsam mit Marcus Pfeiffer und Stefan Betz für das Drehbuch nach dem gleichnamigen Sachbuch von Rainer Maria Schießler verantwortlich. Gedreht werden die sechs 45-minütigen Folgen voraussichtlich bis Ende Juli. Zu sehen sein soll "Himmel, Herrgott, Sakrament" voraussichtlich 2023 in ORF 2. (red, 15.5.2022)