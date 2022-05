Diese Drohne kam beim Test zum Einsatz. Foto: Vodafone

Um die Paketlieferung schneller und effizienter zu gestalten, kündigte Amazon in den USA schon 2020 Testflüge mit automatisierten Drohnen an. Möglich machte das damals die Luftverkehrsbehörde FAA, die den Fluggeräten eine dafür notwendige Zertifizierung ausstellte. Bis zur Marktreife hat es diese Idee bisher nicht geschafft. Zu groß scheinen bisher die Hindernisse zu sein, ob nun technischer oder regulatorischer Natur.

In kleinerem Maßstab wird ein ähnliches System nun in Deutschland, genauer gesagt am Universitätsklinikum Düsseldorf, getestet. In Kooperation mit dem Telekomunternehmen Vodafone hob dort im Mai die erste Drohne für den Medikamententransport ab und transportierte Nährstoff-Lösungen für Frühchen, heißt es in einer Presseaussendung.

Rohrpost versus Drohne

Für die Lieferung von Medikamenten komme auf dem 40 Hektar großen Gelände derzeit eine Rohrpost zum Einsatz. Mit dieser sollen unter anderem Krankenakten in die Verwaltung und Blutproben ins Labor geschickt werden. Das spare zwar Zeit, heißt es in der Aussendung, bedeute im Falle neuer Baumaßnahmen allerdings hohe Kosten. Eine Lösung für dieses Problem: Drohnen mit 5G-Konnektivität.

In ersten Tests soll die eingesetzte Drohne innerhalb von 40 Sekunden 450 Meter zurückgelegt haben und konnte mitsamt einem angehängten Paket auf dem Dach der Kinderklinik landen. Vodafone behauptet, dass dieser Flug schon heute autonom durchgeführt werden könnte. Bei Babynahrung soll es allerdings nicht bleiben, geplant sei auch der Transport unterschiedlichster Medikamente.

Ähnliche Projekte

UPS kündigte ähnliche Pläne schon 2019 an. Damals ging das Lieferunternehmen eine Kooperation mit dem Drohnen-Start-up Matternet ein, um in den USA Medikamente an ein Krankenhaus in North Carolina zu liefern. Der eingesetzte Quadcopter war damals in der Lage, 20 Kilometer zurückzulegen und dabei eine Last von bis zu fünf Kilogramm zu tragen.

Mittlerweile hat Matternet eine Partnerschaft mit dem Gesundheitsministerium von Abu Dhabi geschlossen, um in der ganzen Stadt Medikamente per Drohne liefern zu können. (red, 16.5.2022)