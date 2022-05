Stimmen

Roger Bader (Teamchef): "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wenn eine österreichische Mannschaft mit 13 WM-Neulingen einer amerikanischen Mannschaft Paroli bieten kann, die mit Ausnahme von drei Spielern aus lauter gestandenen NHL-Spielern besteht, dann ist das schon eine außergewöhnliche Leistung. Natürlich hätten wir gerne zwei Punkte geholt. Die Amerikaner hatten natürlich sehr viele Chancen, wir haben aber sehr gut verteidigt. Das ist ein guter Punkt, ein sehr guter. Das war eine großartige Leistung von uns. Unglaublicher Kampfgeist, unglaubliche Solidarität, unglaubliche Energie. Erstaunlich, wie wir physisch mit halten konnten."

David Kickert (Torhüter): "Wir waren so knapp dran, auch wenn sie uns über die meiste Zeit in unserem Drittel gehalten haben. Aber in der Overtime ist alles möglich, wir wollten den Extra-Punkt holen. Nichtsdestotrotz war es ein wichtiger Punkt für uns. Man hat schon gemerkt, dass sie eine Weltklassemannschaft sind, bei uns ist ein bisschen die Energie ausgegangen, aber wir haben ihre Chancen auf ein Minimum gehalten. Der größte Unterschied zu anderen Weltmeisterschaften ist, dass wir so kompakt defensiv spielen. Viele sind zum ersten Mal bei einer WM dabei, die Älteren haben gesagt, geht's nicht rein mit zu viel Respekt, spielt euer Spiel und seid frech. Die kochen auch nur mit Wasser."

Thomas Raffl (Kapitän): "Es war ein sehr gutes Spiel von Anfang bis Ende. Wir haben gewusst, dass wir 60 Minuten defensiv sehr kompakt stehen müssen, das haben wir von Anfang bis Ende gemacht. In der Overtime ist alles möglich, da war heute Amerika auf der glücklichen Seite, wir hatten Pech mit der Latte. Kasper hat eine Glanzpartie gespielt, jeder einzelne Spieler hat sich in jeden Puck geworfen, es waren sehr viele Sachen, die man positiv mitnehmen muss. Am Ende sind wir Sportler und wollen gewinnen, daher ist es bitter."

Lukas Haudum (Stürmer): "Wir sind stolz, allzu oft kommt so was nicht vor. Wir hatten einen guten Torhüter, waren eine sehr kompakte Mannschaft, in der Verteidigungszone haben wir nicht zu viele Chancen hergegeben, es war eine gute Leistung über 60 Minuten. Wir haben schon in der Vorbereitung gezeigt, dass wir bereit sind, dass wir mitspielen können, auch wenn nicht immer über 60 Minuten. Das finde ich verdammt geil, es macht Spaß."

Peter Schneider (Stürmer): "Wir haben in der Vorbereitung gesehen, dass wir gegen solche Mannschaften mithalten können, wenn jeder zu 100 Prozent arbeitet und sich abrackert. Gestern sind wir auf den Geschmack gekommen. Heute war es eine unglaubliche Leistung von Kickert, er hat uns im Spiel gehalten. Wir waren knapp dran, dass wir die Sensation schaffen. Insgesamt überwiegt die Freude über die Leistung, aber natürlich ärgert mich, dass wir wahrscheinlich aus Müdigkeit heraus am Ende ein paar Fehler gemacht haben, die uns das Spiel gekostet haben. Leider habe ich (in der Verlängerung) nur die Stange getroffen. Gestern ist er reingegangen, heute nicht, vielleicht am Dienstag wieder."