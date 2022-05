Das Pixel 6a. Foto: Google

Das Pixel 6 hat bei seinem Marktstart viel Lob eingeheimst: Ein sehr flottes Gerät mit einer exzellenten Kamera und – damals in der Android-Welt erstmalig – fünf Jahren Support, das sind unleugbare Stärken. Weniger positiv fiel das Verdikt allerdings zu einer spezifischen Neuerung aus: der neuen Fingerabdruckerkennung unter dem Display. Gerade zum Start erwies sich diese als vergleichsweise langsam und unzuverlässig.

Wechsel

Mittlerweile hat Google zwar mit Softwareupdates deutlich nachgebessert – vor allem, was die Zuverlässigkeit anbelangt –, so richtig glücklich sind damit aber noch immer nicht alle Nutzer. Insofern waren schnell warnende Stimmen zu vernehmen, als Google in der Vorwoche ein neues Mittelklasse-Smartphone präsentierte. Soll doch das Pixel 6a ebenfalls auf einen Fingerabdrucksensor im Bildschirm wechseln und damit den zuvor über viele Jahre genutzten, kapazitiven Sensor auf der Rückseite ersetzen.

Umso interessanter ist, was Googles Hardwarechef Rick Osterloh nun gegenüber Android Central ausgeplaudert hat. Beim Pixel 6a soll nämlich ein anderer Fingerabdrucksensor als beim Pixel 6 und dem Pixel 6 Pro zum Einsatz kommen. Nähere Details wollte Osterloh allerdings noch nicht verraten.

Offene Fragen

Insofern bleibt vorerst auch unklar, wie sich das in der Praxis auswirken wird. Immerhin heißt "anders" nicht notwendigerweise "besser". Allerdings wäre es angesichts der diesbezüglichen Kritik am Pixel 6 schon überraschend, wenn beim 6a auf ein schwächeres Modell gewechselt wird – selbst wenn dieses kostengünstiger ist. Zumal das Pixel 6a sonst sehr viele Ausstattungsmerkmale direkt von den High-End-Geräten übernimmt – inklusive Googles eigenen Tensor SoC, der Topperformance in die Mittelklasse bringen soll.

Dass die Fingerabdruckerkennung damit gleich schnell wie bei manch anderem Android-Hersteller wird, ist übrigens trotzdem nicht zu erwarten. Hatte Google doch einen recht guten Grund für die etwas längeren Entsperrzeiten genannt: Sicherheit. Viele der optischen Sensoren unter dem Bildschirms sind relativ unsicher, Google führt deswegen nach eigenen Angaben zusätzliche Überprüfungen durch.

Abwarten

Bis sich all das wirklich unabhängig testen lässt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Zwar wurde das Pixel 6a vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt, der Verkaufsstart soll aber erst Ende Juli erfolgen. (Andreas Proschofsky, 16.5.2022)