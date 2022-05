Der Unfall ereignete sich auf der Prater-Hauptallee in Wien-Leopoldstadt. Beide Frauen mussten ins Spital gebracht werden

Laut einem Sprecher der Berufsrettung klagten beide Frauen nach dem Unfall über starke Schmerzen. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Zwei Fahrradfahrerinnen sind Sonntagmittag auf der Prater-Hauptallee in Wien-Leopoldstadt frontal zusammengestoßen. Die Frauen mussten von der Berufsrettung ins Spital gebracht werden. Eine 24-Jährige erlitt Prellungen am Oberkörper, bei einer 30-Jährigen bestand der Verdacht auf Verletzungen an der Wirbelsäule. Beide klagten über starke Schmerzen, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung.

Der Unfall trug sich gegen Mittag auf dem beliebten Wiener Freizeitareal zu. "Die Radfahrerinnen sind frontal zusammengestoßen und gestürzt", so der Sprecher. Die Berufsrettung Wien erinnerte zudem, dass das Tragen eines Fahrradhelms vor oft lebensgefährlichen Kopfverletzungen bei Stürzen schützt. (APA, 16.5.2022)