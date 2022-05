Die nächste Chance auf zumindest eine partielle Mondfinsternis in Mitteleuropa bietet sich am 28. Oktober 2023. Eine weitere ereignet sich am 18. September 2024. Die nächste totale Mondfinsternis findet am 14. März 2025 statt, aber diese wird bei uns ähnlich schlecht zu beobachten sein wie die zurückliegende. Die folgende am 7. September 2025 dagegen findet am Abendhimmel statt.

Im Bild: Blutmond am Horizont über Barcelona, Spanien.

