"Meine Rückkehr nach Modena stellte einen Versuch dar, mir selbst und anderen zu beweisen, dass in den zwanzig Jahren, die ich bei Alfa Romeo gewesen war, nicht alles, was ich an Ansehen erworben hatte, aus zweiter Hand und durch die Bemühungen anderer zustande gekommen war. Es war an der Zeit für mich herauszufinden, wie weit ich es durch eigene Anstrengung bringen konnte." Dieses Statement voll Understatement stammt von niemand Geringerem als von Enzo Ferrari. Wie weit und wohin die besagte persönliche Bemühung führte, steht heute außer Zweifel. Und den Bekanntheitsgrad seines Namens brauchen wir wohl nicht zu diskutieren. Kaum eine Marke, kaum ein Name (über die Branche hin aus) besitzt mehr Strahlkraft.

Foto: Ferrari

Opulent illustriert

Dennis Adler, "Ferrari. Leidenschaft, Emotionen seit 1947". € 50,– /

312 Seiten. Motorbuch-Verlag 2022

Schon in den 1930er-Jahren war der 1898 Geborene als führender Kopf hinter dem werksunterstützten Rennteam von Alfa Romeo bekannt – der Scuderia Ferrari: als Fahrer, Konstrukteur und Rennchef. Dennis Adler, einer der renommiertesten Motorsportjournalisten, widmet sich anlässlich des 75. Geburtstags der Maraneller Marke. Sein Buch erzählt von Leidenschaft und Emotionen, von Höhen und Tiefen, von technischen Finessen und politischen Verknüpfungen, von Stars und Sternchen. Seit 1947 existiert die Marke Ferrari und prägte die Rennstrecken der Formel 1 genauso wie normale Straßen rund um den Globus. Interessant sind die Einblicke, die Luigi Chinetti jr. in die frühen Strategien zwischen Enzo Ferrari und seinem Vater sowie Finanziers und anderen Enthusiasten gewährt. Adlers Werk beschreibt, opulent illustriert, die Geschichte sämtlicher Modelle, ihre Finessen, Details, die Schwächen und Stärken – und ihre Siege. Forza Ferraristi! (Gregor Auenhammer, 25.5.2022)