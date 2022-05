Nach dem Scooter-Unfall wurde der Katsendorfer Bürgermeister in Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Katsdorf – Der Bürgermeister der oberösterreichischen Gemeinde Katsdorf, Wolfgang Greil (ÖVP), hatte am Sonntag einen Unfall mit einem E-Scooter, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Am Wochenende war der Bürgermeister beim "Katsdorfer Weinfrühling" zu Gast. Nach den Feierlichkeiten sei der 53-Jährige um 3 Uhr in der Früh trotz eines Blutalkoholgehaltes von 1,82 Promille mit dem E-Scooter gefahren.

Nach Angaben der "Kronen Zeitung" ist Greil bereits nach wenigen Metern über eine Bodenschwelle gestürzt und trug eine Verletzung unter dem Auge davon, wonach er ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht wurde. Aufgrund der alkoholisierten Fahrt seien bereits Anzeigen erstattet worden.

In einem Interview mit der "Krone" hat sich Greil bereits entschuldigt. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die ich mit meinem Verhalten enttäuscht habe", wird der Bürgermeister zitiert. Seinen Führerschein sei Greil auch los. Eine Mahnung sei vom oberösterreichischen ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger erfolgt, der meinte, dass so etwas nicht vorkommen dürfe. (wisa, 16.5.2022)