Wien – In einem Kindergarten der Stadt Wien soll ein Pädagoge ein Kind missbraucht haben. Einem Schreiben der Eltern zufolge stehe in Bezug auf den Mann, der in einer Einrichtung in Penzing beschäftigt gewesen sein soll, sogar "schwerer sexueller Missbrauch in mehreren Fällen" im Raum. Das berichtet die "Kronen Zeitung" am Montag.

Die Vorwürfe seien aufgekommen, als ein Mädchen seinen Eltern von übergriffigen Berührungen erzählt habe, die diese dann auch gemeldet hätten. Der Pädagoge sei aus dem Dienst mit Kindern abgezogen worden. Allerdings habe es erst 13 Monate später Informationen an andere Eltern dazu gegeben, deren Kinder möglicherweise auch von Missbrauch betroffen gewesen sein könnten. Die Eltern sollen laut "Krone" auch dazu angehalten worden sein, nicht mit Medien über die Vorfälle sprechen, um eine Berichterstattung zu vermeiden.

Stadtrat lange nicht informiert

Der Fall liege bei der Staatsanwaltschaft, bestätigte die MA 10 als für die Kindergärten der Stadt zuständige Abteilung der "Krone". Politisch zuständig ist Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, der aber erst vor zwei Tagen von den angeblichen Vorgängen erfahren haben soll.

FPÖ und ÖVP fordern von der Stadt, Konsequenzen aus diesen Vorgängen zu ziehen. "Es ist traurig genug, dass es in einem Kindergarten überhaupt zu solchen Vorkommnissen kommt. Die Tatsache, dass diese jedoch über ein Jahr verschwiegen, die Eltern der Kinder nicht umgehend informiert wurden und in weiterer Folge noch einen Maulkorb verpasst bekommen haben, schlägt dem Fass jedoch den Boden aus. Ich fordere vom zuständigen Stadtrat Wiederkehr eine sofortige Klärung der Dinge und die Suspendierung der Leiterin der MA 10", hieß es von der FPÖ Wien. "Der heute aufgedeckte Missbrauchsfall in einem städtischen Kindergarten ist ein unfassbarer politischer, aber auch behördlicher Vertuschungsskandal, der sofortige Konsequenzen erfordert", teilte die Wiener Volkspartei mit.

Stellungnahmen der MA 10 und der Stadt standen zu Mittag noch aus. (Gudrun Springer, 16.5.2022)