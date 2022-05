Der Frühling zeigt sich in letzter Zeit von seiner schönsten Seite. Die Tage werden länger, die Abende lauer, und was gibt es Schöneres, als nach einem Arbeitstag gemütlich im Freien zu entspannen – am besten auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Wer Glück hat, hat eine zur Wohnung gehörende Freifläche. Bei den immer wärmer werdenden Sommern und im Laufe der Pandemie ist der Wunsch bei vielen gewachsen, einen Balkon zuzubauen – was allerdings meist mit viel Aufwand und Genehmigungen verbunden und nicht überall durchführbar ist.

Nutzen Sie Ihren Balkon auch zum Arbeiten? Foto: imago images/Westend61

Neben der Möglichkeit, Freiflächen zum Rasten und Verweilen zu nutzen, stellen sie für manche auch eine Art Außenküche dar. Kräuter, Gemüse und Obst können – je nach Ausrichtung und Größe der Freifläche – auch im städtischen Umfeld gut gedeihen. Wer gern grillt, hat ebenfalls die Möglichkeit, den Balkon, die Terrasse oder den Garten dafür zu nutzen. Aber auch kleinere Außenflächen kann man sich schön einrichten:

Haben Sie einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten?

Wie groß ist Ihre Freifläche und wie haben Sie diese gestaltet? Wie häufig und wozu nutzen Sie diese am meisten? Würden Sie bei der Wohnungssuche eine Immobilie ausschließen, die keine Freifläche hat? Und haben Sie Erfahrungen mit einem nachträglichen Anbau eines Balkons? Berichten Sie im Forum! (mawa, 17.5.2022)