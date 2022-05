Protestkonzert Pussy Riot in Tirol: "Wir wollen, dass die Täter vor ein Tribunal gestellt werden"

Die Putin-kritische Band Pussy Riot hat am Sonntag ein Konzert in der "Alten Gerberei" in St. Johann in Tirol gegeben. Die Show war ausverkauft und die Punkband spielte in einem berstend vollen Konzertsaal