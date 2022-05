In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Woman Foto: Woman

Wien – Das Frauenmagazin "Woman" startet nach seinem Rebranding eine Imagekampagne. Mit Schlagworten wie "zu laut" oder "zu sexy" macht die Kampagne darauf aufmerksam, dass Frauen immer noch stereotype Eigenschaften zugesprochen werden, heißt es in einer Aussendung. "Du bist genau richtig!", lautet die Botschaft.

Die Kampagne ist ab sofort im TV, via Out of Home, im Hörfunk, im Web und auf Social Media zu sehen. Entwickelt wurde sie innerhalb der Verlagsgruppe VGN, die ""Woman" herausgibt. (red, 16.5.2022)